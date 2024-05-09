İngiltere'de sağır doğan küçük bir kız çocuğu, yeni bir gen tedavisi yöntemi sayesinde işitme cihazına gerek olmadan duyabilmeye başladı.

Bundan yaklaşık 18 ay önce İngiltere'de Opal Sandy adlı bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ne yazık ki bu küçük kız doğduğunda işitme engelliydi. Daha sonra bir gen tedavisi için seçilen Opal, yapılan müdahalenin ardından işitmeye başladı. Öyle ki bugün 18 aylık olan bebek, fısıltıları bile duyabiliyor ve bazı kelimeleri konuşabiliyor. Üstelik bunu işitme cihazı olmaksızın gerçekleştirebiliyor.

Opal'ın kulak içine gen infüzyonu uygulayan bilim insanları, küçük kızın kulağındaki sağırlığa neden olan hasarlı DNA'ları değiştirmeyi denedi. İspanya, ABD ve İngiltere'den hastaların yer aldığı denek grubuna dahil edilen küçük çocuğun tedavisi ise birinci yaş gününden önce başladı.

Ablası da işitme engelli doğmuş

Küçük Opal'ın gelişiminin anne ve babası "akıllara durgunluk verici" olarak niteliyor. Küçük kızın beş yaşındaki ablası Nora'nın da dünyaya işitme engelli olarak geldiği ve iç kulakta yer alan sinirlere titreşim vererek işitme duyusunu taklit eden koklear işitme cihazı kullandığı belirtiliyor.

Gen tedavisinde ise Addenbroke Hastanesi'nden doktorlar, çocuğun sol kulağına koklear implantı yerleştirirken sağ kulakta ise gen tedavisini denediler. Hasarlı olan Otof genini sağlam olanla değiştiren bilim insanları, küçük kızın altı ay içerisinde fısıltıları bile duyabilmeye başladığını belirtti. Araştırmanın yöneticisi olan Kulak Cerrahı Profesör Manohar Bance, "Onun sese tepki verdiğini görmek harikaydı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, terapinin diğer ileri derece işitme kaybı türlerinde de işe yarayabileceğini belirtiyor. Özellikle çocuklardaki işitme kayıplarında genetik faktörler büyük rol oynuyor.