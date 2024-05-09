NVIDIA GeForce RTX 5090'ın Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı: Cep Yakan Fiyatına Değecek!

1 dk okuma süresi
4
4
2
0
0
NVIDIA GeForce RTX 5090'ın bazı özellikleri paylaşıldı. Ciddi anlamda yüksek performans sunacak ekran kartı, fiyatıyla ise cep yakacak.

GPU ve ekran kartı sektörünün bir numaralı ismi olan NVIDIA, bir süredir GeForce RTX 50 serisi ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu seride en çok merak edilen model, GeForce RTX 5090 olacak. 

Bugünse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dexerto, yaklaşmakta olan ekran kartının sızdırılan özelliklerini paylaştı. Paylaşılan bilgiler, NVIDIA GeForce RTX 5090'ın ciddi anlamda güçlü bir model olarak karşımıza çıkacağını gözler önüne seriyor. 

NVIDIA GeForce RTX 5090 sızdırılan özellikleri:

NVIDIA GeForce RTX özellikleri

Özellikler NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 5090
Streaming Multiprocessor (SM) 128 192
CUDA 16,384 24,576
Ray Tracing çekirdeği 128 192
Tensor çekirdeği 512 768
Hız aşırtma 2.52 GHz 2.9 GHz
L2 belleği 72 MB 128 MB
Bellek bant genişliği 1,008 GB/s 1,532 GB/s

Edinilen bilgilere göre NVIDIA, yaklaşmakta olan ekran kartında GB202 yongalar kullanacak. Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen bu yongalar, oyun performansının yanı sıra yapay zekâ özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Pek çok kaynağa göre GeForce RTX 5090, RTX 4090'dan yüzde 70 daha hızlı olacak. 
İLGİLİ HABER

NVIDIA GeForce RTX 4090'ın, Şifreleri Dakikalar İçerisinde Çözebildiği Tespit Edildi

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre NVIDIA GeForce RTX 5090, 2024'ün son çeyreği itibarıyla piyasaya sürülecek. Piyasanın en güçlü ekran kartı olarak lanse edilecek ürünün fiyatı ise 1.700 dolar civarlarında olacak. NVIDIA GeForce RTX 5090'ın sunabileceği özellikleri göz önünde bulunduracak olursak bu fiyatın kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.dexerto.com/tech/nvidia-rtx-5090-2301788/
4
4
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
4
2
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler