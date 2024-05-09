NVIDIA GeForce RTX 5090'ın bazı özellikleri paylaşıldı. Ciddi anlamda yüksek performans sunacak ekran kartı, fiyatıyla ise cep yakacak.

GPU ve ekran kartı sektörünün bir numaralı ismi olan NVIDIA, bir süredir GeForce RTX 50 serisi ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu seride en çok merak edilen model, GeForce RTX 5090 olacak.

Bugünse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dexerto, yaklaşmakta olan ekran kartının sızdırılan özelliklerini paylaştı. Paylaşılan bilgiler, NVIDIA GeForce RTX 5090'ın ciddi anlamda güçlü bir model olarak karşımıza çıkacağını gözler önüne seriyor.

NVIDIA GeForce RTX 5090 sızdırılan özellikleri:

Özellikler NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 5090 Streaming Multiprocessor (SM) 128 192 CUDA 16,384 24,576 Ray Tracing çekirdeği 128 192 Tensor çekirdeği 512 768 Hız aşırtma 2.52 GHz 2.9 GHz L2 belleği 72 MB 128 MB Bellek bant genişliği 1,008 GB/s 1,532 GB/s

Edinilen bilgilere göre NVIDIA, yaklaşmakta olan ekran kartında GB202 yongalar kullanacak. Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen bu yongalar, oyun performansının yanı sıra yapay zekâ özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Pek çok kaynağa göre GeForce RTX 5090, RTX 4090'dan yüzde 70 daha hızlı olacak.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre NVIDIA GeForce RTX 5090, 2024'ün son çeyreği itibarıyla piyasaya sürülecek. Piyasanın en güçlü ekran kartı olarak lanse edilecek ürünün fiyatı ise 1.700 dolar civarlarında olacak. NVIDIA GeForce RTX 5090'ın sunabileceği özellikleri göz önünde bulunduracak olursak bu fiyatın kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.