Çinli televizyon üreticisi TCL, fiyat tarifesini düşürerek tüm piyasanın dengesini bozdu.

Teknolojinin her yıl daha fazla geliştiğini ve daha önce piyasaya çıkan ürünlerin ucuzladığını görüyoruz. Bundan birkaç sene önce Full HD ekranları yüksek fiyatlarda görüyorduk. Teknolojinin ilerlemesiyle ucuzlayan bu ekranların yerini 2K ve 4K ekranlar aldı. Bu çözünürlüklerin dışında televizyonların boyutlarının büyümesiyle birlikte yükselen fiyatlar, nihayet 2018 yılında düşüşe geçecek.

Piyasanın en kaliteli televizyonlarını üreten Çinli TV markası TCL, CES 2018’de gösterdiği 6 televizyon modeli için yeni bir fiyatlandırma yaptı. Tüm cihazlarını 4K çözünürlük, Dolby Vision yüksek dinamik aralık, HDR gibi özelliklerle çıkaran TCL, fiyatlandırma konusunda sektörü en azından 200-300 TL arasında aşağı çekecek.

Amerika’da satılan TV modellerini ortalama 50 dolar düşüren TCL, rekabet ortamı yaratarak Samsung, LG gibi diğer televizyon üreticilerinin de fiyatını aşağıya çekmesini sağlayacaktır. Bu tarz ürünleri Çin veya Amerika’dan ihraç eden ülkemiz ise bu fiyat düşüşünden yararlanarak, televizyonları daha uygun fiyatlarda almamızı sağlayacaktır.

Normalde 4800 - 5000 TL arasında satılan 55 ila 65 inç arası 4K, HDR ve Dolby Vision destekli televizyonların, TCL’in piyasayı düşürmesi ile birlikte 4500 - 4700 TL arasında satılmaya başlaması bekleniyor.