7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği etkinlikte Apple, iPad Pro 13 inç'i "Bugüne kadarki en ince tasarımları" olarak lanse etmişti. Peki gerçek böyle mi?

Apple, 7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bir etkinlikle birlikte iPad Pro'ları tanıttı. iPad Pro 13 inç, sadece 5,1 milimetrelik kalınlığı ile Tim Cook tarafından "Bugüne kadarki en ince tasarımları" olarak duyurulmuştu. Apple elbette ki bu iddiasında kendi açısından haklı ancak farklı bir açıdan baktığımızda başka bir cihaz öne çıkıyor: iPod Shuffle 3. nesil.

iPod Shuffle 3. nesil, Apple'ın resmî sitesinde yer alan bilgilere göre 7,8 milimetrelik bir inceliğe sahip. Öte yandan bu ölçüme cihazın kemere, yakaya vb. takılabilmesini sağlayan klips de dahil. Klipsi yok saydığımızda ise cihazın kalınlığı yalnızca 4mm'ye düşüyor ki bu durumda da en ince tasarım ünvanı iPod Shuffle 3. nesile geçiyor.

Peki bu ölçümler arasında neden fark var?

iPod Shuffle'ın ölçümünde böyle bir fark olmasının aslında çok basit bir nedeni var, o da Apple'ın cihazı klipsi ile birlikte satışa sürmüş olması. Bu kısım, iPod Shuffle'ın teknik olarak çalışmasını etkilemiyor. Daha çok cihazın kullanım deneyimi üzerinde etkisi oluyor. Bu yüzden de Apple, klipsli kalınlığı kullanıyor.

Öte yandan ekranı bile olmayan ve çok daha basit bir cihaz olarak tasarlanmış iPod Shuffle ile iki ekranın birleştirildiği, MacBook modellerini geride bırakan bir cihaz arasında bakış açısına göre sadece 1,3 mm fark olması, teknolojinin ne kadar ilerlediğinin de bir göstergesi.