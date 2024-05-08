Oynaması ücretsiz olacak futbol oyunu UFL'den yeni oyun içi görüntüler paylaşıldı.

2016 yılından beri geliştirilen ve 2022-2023 sezonunda artık oynanabilir olması beklenen United Football League (UFL) için geri sayım devam ediyor. Son olarak oyundaki maç öncesi seremoninin yer aldığı bir oyun içi video paylaşıldı.

Videoda dikkat çeken noktalardan ilki, Unreal Engine 5'in oyuna olan etkisi oldu. İlk fragmanların yayımlandığı günlerden bugüne geçen sürede oyunun grafiklerinin de daha gelişmiş hâle geldiği göze çarpıyor. Hatta yer yer en büyük rakipleri olacak EA Sports FC ile denk olduklarını söylemek mümkün.

Konsollarda yeni bir deneyim

"Düdük çalmadan ve aksiyon başlamadan önce, maç öncesi atmosferinin büyüsü var.

Bizim tavsiyemiz: geçmeyin - hissedin!

Maç öncesi sizi geriyor mu? Cevabınız evet ise nasıl başa çıktığınızı bize söyleyin."

Oyuncuların sıklıkla hızlıca geçtiğimiz bu tür sahneler aslında, özellikle de tek oyunculu modlarda oyunun kapsayıcılığını ve deneyim kalitesini arttırıyor. UFL tarafından paylaşılan video, en azından bu aşamada ilgi çekici duruyor. Kullanılan açılar ve oluşturulan atmosfer şimdilik maç hissi uyandırıyor. UFL'in vaat ettiği rekabet, oyunseverlerin de daha iyi futbol oyunlarına erişimi için önemli bir itici güç olabilir.

Oyun şimdilik PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollara çıkacak. Konsollardaki başarısına göre bu oyunu bilgisayarlarda da görmemiz olasılıklar dahilinde gözüküyor.

UFL hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun, uzun zamandır EA'in dominasyonuyla geçen futbol oyunları pazarına yeni bir soluk getirebilecek mi?