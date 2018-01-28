Fosil, Dünyanın Oluşumu Hakkındaki Görüşleri Değiştirebilir

Bulunan yeni fosil üzerinde yapılan araştırmalara göre, Dünya iklimi eskiden de sanıldığı kadar sert değildi.

Dünyanın varoluş serüveni hakkında yeni ve çok çarpıcı bir keşif yapıldı. Bilim insanları Avustralya'da, bugüne kadar bulunan en eski katman fosillerinden birine ulaştılar. Pilbara Craton adı verilen fosil Dünyanın eski iklimi hakkındaki tezlerin aksini kanıtlıyor.

Günümüzde kabul edilen tezler ve son bulgulara göre Dünyadaki yaşam 3.5 milyar yıl önce başladı. Daha öncesinde oldukça sert bir iklime sahip olan Dünyada yaşam bulunmuyordu. Profesör Schopf ve ekibi tarafından 1993 yılında fosilleşmiş bakterilerin yaşı belirlendi ve daha sonrasında 3.5 milyar yaşında olduğu kabul edildi.

3.5 milyar yaşındaki Pilbara Craton fosili ve bulunduğu bölgedeki tabakalanma şekli 4.4 milyar yıl öncesinde de Dünyanın yaşanabilir bir iklime sahip olduğunu gösteriyor. Bulunan karbon tabakalaşma oldukça yumuşak bir iklimde gerçekleşmiş. Zira çevresinde yer alan madalyon benzeri oluşumlarda bunu doğruluyor.

Resmin sol tarafında görmüş olduğunuz bozuk para, çatlakların boyutunu ve şeklini daha iyi anlamanız amacıyla jeologlar tarafından ölçek olarak konulmaktadır. Genellikle bu tarz resimlerde, çekiç gibi, boyutu herkes tarafından bilinen cisimler kullanılır.

Ayrıca bulunan kanıtlar, Ay’ın Dünyada gerçekleşen olaylar sonucu oluştuğunu doğrular nitelikte. Avustralya'da bulunan bölgenin derinlemesine araştırılması sonrasında, yaşamın ne zaman başladığıyla ilgili daha doğru sonuçlara ulaşabileceğiz. Yaşanan jeolojik süreçler sonrasında da bu fosilin yaşı yanlış hesaplanmış olabilir. Peki, sizce yaşam düşündüğümüzden daha mı önce başladı?