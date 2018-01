4K Televizyonlardan 8K Televizyonlara Geçiş Serüveni

Geçtiğimiz günlerde önde gelen televizyon üreticilerinden Samsung, LG ve Sony gibi şirketler 8K televizyonlarını duyurmuştu. Peki ya bu televizyonlara geçiş nasıl olacak ?

OLED ekranlarından duvar kağıdı boyutundaki MicroLED canavarlara kadar, TV teknolojisindeki en büyük gelişmeler, Las Vegas'taki bu yılki CES konferansında sahne aldı. Ortalama bütçeli tüketiciler, 4K bir televizyon arayışı içindeyken CES konferansı sırasında Samsung'un 8K OLED televizyonlarıyla karşılaştılar. 4K televizyon almak için zor bütçe ayıran tüketiciler 8K televizyonlarla karşılaşınca büyük bir endişe içine girdiler.

Aslında bu gelişmeden dolayı kaygılanmamıza gerek yok, 4K televizyon piyasası hala yerinde duruyor. Ekran çözünürlüğü ve yüksek dinamikli aralık (HDR) gibi görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler, son yirmi yılda oldukça düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. Her şeyin değişmesini istemeyen kişiler elbette vardır, ancak teknoloji her zaman daha da iyileşir, görüntü kalitesi her zaman daha iyi olur ve herkesin oturma odası eninde sonunda bu teknolojileri kazanır.

Şuan için 8K görüntü sağlayabilen yayıncılar, bu televizyonlara geçmemizi gerektirecek kadar fazla değil. Teknoloji gelişiyor yeni televizyonlar çıkıyor olsa da, bunları almak için biraz beklemeniz, bütçeniz açısından iyi olabilir. Sizlere tavsiyemiz, 8K televizyonlara hemen yönelmeyip piyasanın gelişip, fiyatların normal düzeylere düşmesini beklemeniz yönünde olacak.