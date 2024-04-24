Son zamanlarda oldukça popüler olan ve herkesin kullanmak isteyeceği türden mini projeksiyon cihazları hepinizin dikkatimizi çekiyor. Fiyat olarak oldukça değişkenlik gösteren bu ürünlerde karar vermek de oldukça zor oluyor.

Evinizde keyifle kullanabileceğiniz, seyahat ettiğinizde zorlanmadan yanınızda taşıyabileceğiniz bu ürünler tabii ki bütçenize de uygun olmalı.

Bu içerikte sizler için en uygun fiyatlı mini projeksiyon cihazlarını listeledik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Android bir işletim sistemine sahip olan Vankyo Sunspark 500w akıllı mini projeksiyon cihazı HD görüntüye sahip olup 240 inç boyuta kadar görüntü verebiliyor.100.000 saatlik bir ampül ömrü ile kolay kolay tüketemeyeceğiniz bu cihazın parlaklığı ise 9000 lümen. Ayrıca 3 watt gücünde 2 hoparlörü ile oldukça iyi bir ses özelliğine sahip. Herhangi bir bilgisayar veya telefona gerek duymadığınız bu cihazda tek yapmanız gereken internete bağlanmak.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Görünüşü ve malzemesi ile oldukça kaliteli olan Magcubic HY320 projeksiyon cihazı Full HD görüntü kalitesine sahip. Gelişmiş LED teknolojisi ve 390 ANSI lümen parlaklığı ile film izlerken ve ya oyun oynarken oldukça iyi bir kalite sunuyor. 50.000 saatlik lamba ömrü, 4 köşe düzeltme özelliği ve 150 inç ekran boyutu ile en çok tercih edilen projeksyonlar arasına girmiş durumda.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yoton Y3, 420 gram ağırlığı ile çocukların bile kolayca taşıyabileceği kompakt ve hafif bir tasarıma sahip.1280x720 piksel çözünürlüğe sahip olan Yoton Y3 Mini Projeksiyon cihazı Full HD 1080 piksel görüntüleri destekliyor. 30 inç ile 100 inç arası optimum projeksiyon boyutu bulunmakla birlikte 120 inç boyuta kadar destekleniyor. Oldukça basit arayüzü sayesinde herkes kolaylıkla kullanabilir.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Voplls Mini Projeksiyon cihazı yükseltilmiş HD görüntü kalitesi ile dinamik ve canlı bir renk dünyası sunuyor. Avcunuzun içine alıp seyahat ettiğiniz her yere götürebileceğiniz bu cihaz yaklaşık olarak 450 gram ağırlığında. Gürültü azaltma konusunda oldukça başarılı. 35 inç ile 210 inç arasında bir görüntü sağlayarak bulunduğunuz yeri sinema salonuna çevirebilir.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İçerisinde bulunan 2 adet hoparlörü ile başka bir hoparlöre ihtiyaç duymayacağınız Upway Q2 Mini Projeksiyon cihazı gözleri yormayan bir görüntü sunuyor. 1920x1080 çözünürlüğe kadar destekler ve 70 inç görüntü boyutuna ulaşabilir. 30000 saatlik lamba ömrü bulunan bu mini cihazın 420 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığı var.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

1080 piksel Full HD desteği ve 100 ANSI lümen parlaklık kalitesiyle ofis çalışması ve ev sineması için tatmin edici derecede bir mini projeksiyon. AAO YG330 satandart uygulamaları ile kablosuz görüntü aktarımına izin veriyor. Özel merceği sayesinde 200 inç görüntü boyutuna kadar ulaşılabiliyor.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Diğer ürün önerilerimize göz atmak isterseniz;