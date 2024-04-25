Kanınızın, okyanusun derinliklerinde yeşil renkte göründüğünü biliyor muydunuz? Alacakaranlık serisini anımsatan bu tuhaf durumun bilimsel nedenlerine indiğimizde, okyanusta kırmızı ve siyah balıkların baskın olmasının sebebini de anlamış olacaksınız.

Daha önce hiç, bir dalış videosu izlediğinizde dalgıcın bir yeri kanarsa kanının yeşil göründüğünü fark etmiş miydiniz? Bilim kurgu filmi sahnesi gibi görünen bu durumun ardında çok basit bir sebep var aslında.

Gelin bu sebebin ne olduğuna bir bakalım ve okyanusun derinliklerindeki hayvanların neden genellikle kırmızı ile siyah olduğuna da bir açıklık getirelim.

Kanımız, okyanusta neden yeşeriyor?

Bu durumun nedenini öğrenmek için öncelikle ortaokuldaki fen derslerini hatırlayalım. Bize öğretilene göre; gördüğümüz herhangi bir nesnenin rengi, ışığın ondan yansıyarak gözümüze ulaşmasından kaynaklanıyordu. Yani kırmızı nesnelerin kırmızı, yeşil nesnelerin yeşil görünmesinin sebebi o renkleri yansıtan diğer ışık spektrumlarını emmeleriydi.

Açıkçası durum bundan biraz daha farklı. Nesneler, ışığın çeşitli dalga boyutlarını yansıtıyor. Kan da çoğu rengi emiyor ve ışığı, kırmızı spektrumda yansıtıyor. Buna ek olarak çok daha az miktarlarda yeşil ve mavi ışığı da yansıtıyor.

Suyun içinde işler nasıl değişiyor?

Su, kırmızı dalga boylarında çok fazla ışık emdiğinden hafif mavi görünüyor. Derinlere inerseniz, kırmızı ışık emiliyor ve sadece yeşil ışık yansıtılıyor. Yani bu kadar basit bir sebepten dolayı okyanusun derinliklerinde bir yerimiz kanadığında onu yeşil görmemiz çok olası.

Derinlerde yaşayan balıkların birçoğunun kırmızı olması da bu sebepten.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin açıklaması şu şekilde: “Siyah hayvanlar, mevcut ışığın tüm renklerini emer. Yansıtacak kırmızı ışık olmadığında kırmızı hayvanlar, siyah görünür ve vücutları, ışığın mevcut tüm dalga boylarını emer. Bu nedenle okyanusta kırmızı ve siyah hayvanlar daha baskın.”

Okyanusun 20 metre derinliğinde, bir Moray yılan balığı tarafından ısırılan dalgıcın görüntülerine bir bakın!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın: