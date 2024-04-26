Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), iki yıl önce başlattığı sosyal medya pilot projesini başarıyla sonlandırdığını duyurdu. Bu proje, Avrupa Birliği kurumlarının katılabildiği "EU Voice" ve "EU Video" isimli iki platformu içeriyordu.

Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin ve gizliliğin korunmasından sorumlu yetkilisi Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), bundan iki yıl önce, 22 Nisan 2022’de bir sosyal medya projesi başlatmıştı. Bu pilot proje, “EU Voice” ve “EU Video” isimli Mastadon ve PeerTube’a dayanan iki açık kaynaklı merkeziyetsiz platformu içeriyordu.

EU Voice, Avrupa Birliği kurumlarının metin ve görsel odaklı paylaşımlar yapabildiği bir platformdu. EU Video ise isminden de anlayabileceğini üzere yine AB’ye bağlı kurumların video paylaşımı yapabildiği bir siteydi. Bugün EDPS tarafından yapılan bir açıklama, projelerin başarılı bir şekilde sona geldiğini ortaya koydu.

Başarılı olan projenin amacı, sosyal medya platformlarına güvenli alternatif sunulabileceğini göstermek

EDPS, son iki yıl boyunca AB kurumları, organları, ofisleri ve ajanslarının (EUI olarak biliniyorlar) bu iki platformda hesap oluşturma fırsatı bulduğunu ve Fediverse’e kayıtlı diğer kullanıcılar ile bağlantı kurabildiğini ifade etti. Fediverse, sosyal medya platformları da dahil olmak üzere birbirleriyle bağlantılı platform ve hizmetlerden oluşan çevrim içi bir ağ.

Normalde pilot projenin 1 yıl sürmesi ve 2023’te tamamlanması planlanıyordu. Ancak EUI’ler arasındaki başarısı nedeniyle 1 yıl daha uzatıldı. Sona erdiğinde EU Voice’un 40 kurumsal hesaba ev sahipliği yaptığı belirtildi. Bu hesaplar arasında AB Parlamentosu üyeleri de yer alıyordu. Ayrıca EU Video da 6 EUI hesabına ev sahipliği yaparak dünya çapında Fediveerse’teki en büyük kamu grubu hâline getirdi.

EDPS’den Wojciech Wiewiorowski, her iki platformun da EUI’ler gibi kurumların büyük sosyal medya platformlarına alternatif olarak bireylerin temel haklarına saygı duyan ayrı platformlar sunabileceğini gösterdiğini söylüyor. Sınırlı kaynaklar ile bu başarının gelmesiyle gurur duyduğunu da ekliyor.

EPDS’nin bu pilot projedeki amacı, topluluk odaklı ve merkezi olmayan sosyal medya platformlarının kullanıcının gizliliği ve kişisel verileri gibi temel haklarına öncelik verebileceğini göstermek ve AB’nin dijital anlamda gelişebileceğini ortaya koymak. Yani gelecekte günümüzde hepimizin kullandığı yaygın platformlara alternatif olabilecek “daha güvenli” platformlar geliştirilebileceğinin bir göstergesi.

EU Voice’a buradan, EU Video’ya ise buradan göz atabilirsiniz. Her iki platform da 18 Mayıs 2024 tarihinde kapatılacak.