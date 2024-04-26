Toyota, 2023 mali yılına ilişkin üretim ve satış rakamlarını paylaştı. Yapılan açıklamalarda, ilk kez 10 milyon adet satış rakamının aşıldığı ifade edildi. Ancak üretim sayısı, istenen seviyede olmadı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, sektöre ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda, şirketin 2023 mali yılında gerçekleştirdiği üretim ve satış rakamları paylaşıldı.

Toyota tarafından yapılan açıklamalar hem olum hem de olumsuz. Zira şirket, tarihinde ilk kez bir yıllık süreçte 10 milyon adet satış rakamını aştı. Uzun yıllardır dünyanın en çok satan otomobil markası olan şirket, böylece bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Ancak şirket, 2023 yılında hedeflediği üretim sayısını tutturamadı.

Toyota'nın küresel çapta yaptığı satışlar, ilk kez 10 milyon adedi aştı!

Japon otomobil devi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılı mali döneminde gerçekleştirilen satışlar, yıllık yüzde 7,3 artışla 10,31 milyon olarak kayıtlara geçti. Böylelikle 10 milyon sınırı, Toyota için ilk kez aşıldı. Şirket, satışların Japonya'da 1,53 milyon, diğer ülkelerde ise 8,78 milyon olduğunu ifade etti. Bu rakamlara Daihatsu ile Hino'yu da eklediğimizde toplam satış rakamının 11,1 milyon adet olduğunu görüyoruz.

Üretim hedefine ulaşılamadı

Toyota, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2023 mali yılı için 10 milyon adet otomobil üretmeyi hedefliyordu. Ancak bu hedefe ulaşılamadı. Şirketin üretim sayısı, 9,97 milyonda kaldı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 9,2'lik artışa denk geliyor.