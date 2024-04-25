2021’de piyasaya sürülen iPhone 13, 2024 yılında hâlâ birçok insan için cazip bir seçenek. Peki günümüzde iPhone 13’ün fiyatı ne? Şu an nereden baksak 3 yıllık bir cihaz hâlâ satın alınır mi?

Bizi çapraz kamerayla tanıştıran iPhone 13, kullanıcılar tarafından oldukça sevilenler arasında yerini muhafaza ediyor. Aradan geçen yıllara rağmen birçok kişinin tercihi arasında ilk sıralarda olan bu model, hâlâ almaya değer mi?

Apple fiyatlarını artırırken güncel piyasada uygun fiyatlı ama üst segment bir cihaz almak isteyen kişilerin aklına genellikle iPhone 13 geliyor. Gelin günümüzde iPhone 13 hâlâ alınır mı birlikte inceleyelim.

iPhone 13 için 'eski' demek pek doğru olmaz.

Halihazırda birçok kullanıcının hâlâ iPhone 11 kullandığını düşünürsek 13 modeli pek de eski sayılabilecek bir model değil. Teknik özellikleri de cihazın donanım gücüyle ilgili bizlere fikir veriyor.

iPhone 13'ün özellikleri:

Ekran 6,1 inç Super Retina XDR OLED İşlemci A15 Bionic RAM 4 GB Depolama 128/256/512 GB Ana Kamera 12 MP çift kamera sistemi (ana kamera: f/1.6 diyafram, ultra geniş kamera: f/2.4 diyafram) Ön Kamera 12 MP Pil 3227 mAh Boyut ve Ağırlık 146,7 x 71,5 x 7,65 mm / 174 gram

iPhone 13, zamanında Apple'ın güçlü A15 Bionic işlemcisiyle donatılmış en yeni ve en iddialı telefonlarından biri olarak öne çıktı. Bu işlemci, 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş olup 15 milyar transistörden oluşuyor, ikisi yüksek frekanslı olarak tasarlanmış altı çekirdeğe sahip,.

Cihaz, olağanüstü bir performans sunarak kullanıcılarına akıcı bir deneyim sağlıyor. Depolama alanıyla da büyük bir avantaj sağlayan iPhone 13, kullanıcıların daha fazla fotoğraf, video ve uygulama depolayabileceği anlamına geliyor, önceki modellere nazaran kapasitesi daha fazla.

iPhone 13 fiyatları şu an ne durumda?

Model Fiyat iPhone 13 128 GB 42.999 TL iPhone 13 256 GB 47.999 TL iPhone 13 512 GB 56.999 TL

Fiyatlar, Apple'ın 25 Nisan 2024 tarihinde resmî sitesinde yer verdiği fiyatlardır. Farklı internet siteleri ya da mağazalarda iPhone 13'ü daha ucuza bulmak mümkün.

iPhone 13'ün ekran özellikleri

iPhone 13'ün tasarımı, dayanıklı Ceramic Shield camı ve alüminyum çerçevesi ile dikkat çekiyor. 6.1 inç OLED ekranı, 2532 x 1170 piksel çözünürlüğü ve 460 ppi piksel yoğunluğu ile keskin ve canlı bir görüntü sağlıyor. 800 nit tipik ve 1200 nit maksimum parlaklık ise dışarıda kullanımı kolaylaştıran bir etmen.

Ekranda, diğer modellere göre gerçekleşen bir diğer değişim de çentiğin küçülmesi. Böylece daha fazla içerik ekranda görüntülenebiliyor ve daha estetik bir görüntü sağlıyor. 60 Hz yenileme hızı, standart bir akıcılık sunarken 120 Hz'lik Pro modellerine kıyasla biraz daha sade.

iPhone 13 kamera özellikleri

iPhone 13'ün arkasında yer alan çapraz iki kamerası, 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lenslerle donatılmış, gece modu özellikleri ve Smart HDR 4 teknolojisi ile film çekimlerinde üstün bir performans sunuyor. Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu model sizi yarı yolda bırakmayacak.

Tabii ki bu özelliklerin iPhone 14 ve 15 ile kıyaslanırsa bu özelliklerin elbette biraz yetersiz kaldığını söylemek gerekir.

iPhone 13’ün batarya özellikleri

2021'de öne sürülen iPhone modellerinde özellikle pil ömrü açısından önemli ilerlemeler kaydedildi. iPhone 12'den iPhone 13'e geçişte, pil kapasitesinde %15'lik bir artış oldu. Bu da daha verimli bir güç tüketimi sağlarken uzun bir kullanım ömrü sunmuş oluyor.

Çeşitli kullanım deneyimleri, iPhone 13'ün pil performansının gerçekten de önemli ölçüde geliştiğini ve çok iyi bir performans sağladığını gösteriyor. Normal bir kullanımda cihaz, bir günü aşan bir pil ömrü vaadediyor. Elbette bu biraz da kullanım yoğunluğuna bağlı.

iPhone 13 işlemci özellikleri

2 performans ve 4 verimlilik odaklı olmak üzere toplamda 6 CPU çekirdeği, 16 çekirdekli Neural Engine ve 4 çekirdekli GPU, bu cihazı olağanüstü bir işlem gücüne sahip kılıyor. 16 çekirdekli bir Neural Engine içerir ki bu, makine öğrenimi görevlerinde oldukça yüksek hız ve verimlilik sağlıyor. GPU, önceki nesillere göre de daha iyi grafik performansı sunuyor.

Peki bugün iPhone 13 hâlâ satın alınır mı?

iPhone 13'e yatırım yapmayı düşünenler, özellikle de ilk defa Apple ekosistemiyle tanışacaklar için bu cihaz bugünlerde makul bir tercih olabilir. Üst düzey fotoğraf ve video çekim kalitesi, uzun batarya ömrü, kesintisiz performans, geliştirilmiş işletim sistemi ve genel olarak beklenen tüm özellikleri sunması kullanıcılarını 2024'te bile hâlâ memnun ediyor.

Öte yandan Android tarafında bu fiyat segmentinde tercih edebileceğiniz daha iyi özelliklere sahip akıllı telefonlar da bulunuyor. Aslında bu seçim, biraz da beklenti ve kişisel ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Kısıtlı bir bütçe ile bir üst modeller yerine hemen hemen aynı özelliklere sahip iPhone 13 günümüzde hâlâ tercih edilebilir kaliteli cihazların başında gelirken almak akıllı bir tercih olabilir, aklınızda bulunsun.

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