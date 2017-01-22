700 Microsoft Çalışanı Daha Önümüzdeki Haftadan İtibaren İşsiz Kalacak

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft gittiği strateji değişikliği nedeniyle yaklaşık 3000 kişinin işine son vereceğini açıklamıştı. Önümüzdeki hafta 700 kişinin daha işten çıkarılmasıyla birlikte şirket hedefine ulaşacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft son dönemde kötü günler geçirmesi nedeniyle olumsuz gidişatı tekrar olumlu yöne çevirmek için strateji değişikliğine gittiğini ve strateji değişikliği nedeniyle yaklaşık 3000 kişinin işine son vereceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda 2000'e yakın kişinin işine son veren şirket önümüzdeki hafta itibariyle 700 kişinin daha işine son vereceğini duyurdu. Şirketin böyle bir adım atmasıyla birlikte Microsoft hedeflediği işten çıkarma rakamlarına ulaşmış olacak ve yeni stratejisine yönelik olarak yaklaşık 1600 kişi işe alacak yani şirketin istihdam sayısında 1400 kişiye yakın azalma gözlenecek. Öte yandan işsiz bırakılan kişilerin mevki ve geleceğini nasıl şekillendirebileceğine ilişkin bir bilgi ise yok.

Hangi departmandan eleman gidiyor, hangi departmana eleman geliyor?

Şu anda ön görülen bilgilere göre Microsoft mobil pazarda beklediği başarıyı elde edemedi ve bir anlamda mobil pazardan vazgeçti. Buna bağlı olarak işten çıkarmaların ağırlıklı bir şekilde mobil departmanında gerçekleştirdiği tahmin edilirken yeni personellerin ise kurumsala yönelik çalışmalar ve bulut sistemleri için alındığı düşünülüyor.