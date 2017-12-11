İş Başında Yakalanan Hırsız Mağazaya Tuvaletini Yaptı!

Adana'da Türk Telekom mağazasından para çalmaya çalışan bir hırsız, yakalanınca mağazanın ortasına büyük tuvaletini yaptı.

Her toplumun kendine göre bir şaşkınlık eşiği vardır. Biz Türkler’in şaşkınlık eşiğini ise güzide şehrimiz Adana belirlemektedir. Adanalı yurttaşlarımız, bugüne kadar hava sıcak diye güneşe ateş etmekten bomba şüphesi bulunan paketi büyük boy tüplerle çevirmeye kadar çeşitli olaylarla tüm ülkeyi şaşırtmayı başarmışlardı.

Fakat Adana’da yaşanan son olay yalnızca biz sıradan vatandaşları değil, bizzat Adanalılar’ı dahi şaşırtmayı başardı. Adana’da bir Türk Telekom ofisine gelen kişi, kasadan para çalmaya çalışırken yakalanınca mağazanın ortasına büyük tuvaletini yaptı.

Mağazadaki kişilerin hışmına uğrayan kadın, bizim bilmediğimiz bir dünyada normal bir şey olacak ki üstünü giyinmemek konusunda ısrar etti. Olay yerine polisin çağırılması üzerine kapılar kapatıldı ve kadının mağazayı terk etmesi engellendi. Peki bu sırada kadın ne mi yaptı? Yarım bıraktığı işe devam etti.

Bu beyin eriten anlar ise olay sırasında mağazada bulunan bir Twitter kullanıcısının kamerasına şu şekilde yansıdı:

Tabii bu anlamsız, kelimeler ile anlatılamayan, 'ben ne izledim ya?' dedirten olaya Twitter ahalisi de sessiz kalmadı: