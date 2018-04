Afrika Kıtası Bölünüyor, Dünya Haritası Değişiyor

Kenya'da bir otoyolun ikiye ayrılması ile başlayan süreç, dünya haritasının aktif olarak değişim gösterdiğinin bir simgesi haline geldi.

Dünyamızın haritası her geçen gün minik adımlarla da olsa şekil değiştiriyor. Yapılan araştırmalar neticesinde dünyamızdaki her bir kara parçası en temelinde erişmiş kaya parçalarından oluşuyor ve bu kaya parçaları her geçen gün biraz daha hareketli bir hal alıyor. Dolayısıyla dünya haritası bundan milyonlarca yıl sonra kesinlikle aynı kalmayacak. Hatta bir noktada tüm kıtaların yaklaşık 250 milyon yıl sonra bir araya geleceğine dair teoriler bile mevcut.

Afrika Kıtası İkiye Ayrılıyor

Afrika bundan milyonlarca yıl önce Güney Amerika’dan ayrılmış ve günümüzdeki konumuna ulaşmış dev bir kıta olarak bilinir. Fakat son dönemde Afrika’nın ikiye ayrıldığını tahmin etmek için bir uzman olmanıza gerek yok. Güney Batı Kenya’da büyük bir otoyolun kendiliğinden ikiye ayrıldığı ve genişlediği haberi başlı başına bu değişimin adım adım gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Her yıl yalnızca bir kaç cm genişleyen bu çatlak, yapılan hesaplara göre 50 milyon yıl sonra Afrika'nın büyük bir bölümünü Avrupa ile birleştirecek.

Üstelik bu tür kıtasal çapta bir hareket geçiren tek bölge Afrika da değil, Küresel Konumlandırma Uydusu (GPS) verilerine göre Avusturalya da her yıl kuzeye doğru hareket ediyor. Bu hareket her santimetreye karşılık milimetrik geri dönüşler ile bir sarsıntıyı anımsatsa da milyonlarca yıl sonra Avusturulya'nın da konumunun kuzey yönünde değişmesine dair bir engel taşımıyor.