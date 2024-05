Venom 3, Tom Hardy'nin Sony Evrenindeki Son Filmi Olacak

Sony'nin "içinde Örümcek-Adam olmayan Örümcek-Adam evreni"nde Tom Hardy son kez sahne alacak.

Marvel'in en popüler süper kahramanları arasında yer alan Örümcek-Adam'ın hakları çok uzun zamandır Sony'ye ait durumda. Mahallemizin dost canlısı Örümcek-Adam'ının, Sony ve Disney arasındaki anlaşma ile Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmasının ardından Sony, elinde kalan diğer karakterlere odaklandığı bir sinematik evren geliştirmeye başlamıştı.

Bu evrenin merkezinde ise Eddie Brock/Venom karakteri ile Tom Hardy yer alıyordu. Başarılı oyuncuyu ayrıca Spider-Man: No Way Home filminde de kısa bir sahnede görmüştük. Venom: The Last Dance ile birlikte ünlü oyuncuya ve karaktere veda edeceğiz gibi duruyor.

Görkemli bir veda gelecek

Yakın zamanda bir röportaj veren Sony Film Grubu Başkanı Tom Rothman, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir röportajda filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Rothman, Venom: The Last Dance'in Tom Hardy'nin Venom'una odaklanan son film olacağını söylerken, seriye "görkemli bir final" yapacaklarını belirtti.

Aslında Sony'nin bu kararı almasının ardında yatan neden, içinde Örümcek-Adam olmayan Örümcek-Adam evreninin yeterince başarılı olamamasından kaynaklanıyor. Hayranların Örümcek-Adam'ı aramaları da filmler üzerinde etkili olsa da, Morbius ve Madame Web gibi yapımlar gişede doğrudan çakıldı. Tom Hardy'nin Venom filmleri de görece başarılı olmalarına rağmen izleyicilerden ve eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı.

Prime Video da yakın zamanda Örümcek-Adam evreninde geçen Silk projesini iptal etmişti ve Sony, diziyi yayımlayabileceği yeni bir platform arıyordu. Sony şimdilik bu evreni istediği başarıya ulaştıramadı.