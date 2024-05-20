TCL, üçe katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu "CSOT"u duyurdu. Telefonun seri üretime girip girmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji firması TCL, düzenlediği bir etkinlikte katlanabilir ekranlı yeni telefonu "CSOT"u duyurdu. Bu akıllı telefonun dikkat çekici özelliği ise iki kez katlamaya izin veriyor olması.

Aslına bakacak olursak TCL, bu akıllı telefonu 2019 yılında duyurmuştu. Ancak o zaman gösterdiği konsept çalışmıyordu. O dönemlerde prototip aşamada olan cihazın gerçek bir akıllı telefon olması için ar-ge çalışmaları tamamlanmış görünüyor. Şirket, CSOT'un seri üretime geçip geçmeyeceğine ilişkin ise hiçbir şey söylemedi.

TCL CSOT böyle görünüyor

G ve Z harfleri şeklinde katlanma konfigürasyonlarına sahip olan TCL CSOT, tam açıkken 7.85 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ayrıca en/boy oranı açısından da bir tablet ile hemen hemen aynı oranlara sahip. 420 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, 1-120 Hz değişken yenileme hızında çalışabiliyor. Tüm bunlara ek olarak, TCL CSOT'ta ekran altına gömülü sensörler bulunduğunu da söyleyelim. TCL, bu sensörlerin bulunduğu alanda da 420 ppi piksel yoğunluğu bulunacağını söyleyelim.

TCL, CSOT'un diğer teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu akıllı telefonun seri üretime girip girmeyeceği de henüz bilinmiyor. Bu arada; Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un da benzer bir çalışma içerisinde olduğu bilgisini aktaralım. Aslında Samsung'la ilgili iddialar da oldukça eskiye dayanıyor ancak henüz somut bir gelişme yaşanmadı.