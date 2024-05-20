Gemiler Denizin Ortasındayken Bile Nasıl Yakıt Alıyor? Arabalar Gibi Petrol İstasyonları Var mı?

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Denizlerde ve okyanuslarda süzülen gemilerin yakıt alması için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

Eski dönemlerde, buhar gücü ile çalışan bir pervanenin döndüğü gemiler vardı ve yakıt olarak odun ile kömür kullanılıyordu. Daha sonra hayatımıza petrol girdi ve sıvı/katı yakıtlar kullanılmaya başlandı.

Peki gemiler bu yakıtı nasıl nasıl alıyor? Arabalardaki gibi kolay bir şekilde değildir herhalde di mi? Göreceğiz.

Gemiler yakıtı nasıl alıyor?

gemi

“Bunker boats” denilen, yakıt ikmal gemileri; büyük depolardan veya rafinerilerden yakıt alıp limanlarda ya da açık denizde büyük gemilere aktarım yapıyor.

gemi yakıtı

Büyük limanlarda ise gemiler doğrudan liman tesislerinden yakıt alabiliyor. Bu tesislerdeki yakıt, boru hatları aracılığıyla gemilere aktarılıyor.

Başka yöntemler de var.

gemi yakıt

Özel durumlarda ya da küçük limanlarda, tanker kamyonları kullanılarak da gemilere yakıt aktarımı yapılabiliyor. Tanker kamyonları, yakıtı limandaki depolardan veya yakın rafinerilerden alarak gemilere taşıyor.

Bazı limanlarda ya da sahillerde ise mobil yakıt ikmal üniteleri bulunabiliyor. Genellikle küçük tekneler veya yatlar için tercih edilen bu üniteler, çoğu zaman karadan yakıt ikmali yapıyor.

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