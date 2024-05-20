Kişisel hijyenimizin vazgeçilmezi diş macunları hakkında pek çok soru işareti var. Hangi macunun daha iyi olduğu bile henüz çözülememişken bir de ambalajlarındaki bazı işaretler kafa karıştırıyor.

Evet, diş macunu ambalajlarının altındaki renk kodlarından bahsediyoruz. Kırmızı, yeşil, mavi ve siyah renklerden oluşan bu kodlar, bir anlam taşıyor olabilir mi?

Hepimiz de piyasadaki en doğal ve sağlıklı macunu arıyorken acaba dikkat etmemiz gereken bir şey daha mı çıktı dersiniz? Ya da belki de durumla hiç alakası bile yoktur!

Birçok farklı şey vadeden diş macunları var.

Hepsi yalnızca beyaz bir diş değil, güçlü koruma, ferahlık gibi özellikleriyle yarış halindeler. Herkes, en iyi sonucu verecek, sağlıklı ve doğal içerikli macunları kullanmak istiyor. Bu beklentiye yönelik ise akılları karıştıran bir soru işareti var.

Diş macunlarının altında yer alan çeşitli renk kodları var. Bu renklerin neye göre verildiği merak ediliyor. Konuyla ilgili çıkan söylentilere göre siyah tamamen kimyasal, kırmızı doğal ve kimyasal karışımı, yeşil tamamen doğal ve mavi ise doğal ve tıbbi ürün içeriyordu.

Ama işin aslı böyle değil!

Diş hekimleri ve uzmanlar, bu bilgilerin doğru olmadığını belirtiyor. Bu renkler, macunların içeriği hakkında bilgi vermezler. Tüpün, etek olarak tabir edilen uç kısmında yer alan bu kodlar, “fotosel” bir işarettir.

Yani, üretim esnasında tüplerin dolumunun uygun şekilde gerçekleşmesi, macunun taşmaması için kullanılan bir renk kodundan ibarettir. Bu renk işaretleri sayesinde tüpün tasarımına uygun olarak dolum işlemi durur, sonra da ‘tırtıklı’ diye tabir ettiğimiz etek kısmının yapıştırması tamamlanır.

Aslında tamamen tüpün dolumuyla alakalı bir durum. Peki neden tek bir renk kullanılmıyor?

Bunun da sebebi çok basit. Fotosel işareti algılayan dedektörler, zemin rengi ile zıt renkte bir işarete ihtiyaç duyuyor. Yani, tüpün tasarımı ne renkse, onun tam zıttı; bu işaretin görüleceği bir renk tercih ediliyor.

İşte sebebi içeriğinden çok sadece dolumuyla ilgili! Gönül rahatlığıyla her renk kodundan macunu kullanabilirsiniz.

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