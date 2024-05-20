Amazon, en çok satış yapma noktasında Trendyol ile yarışsa da söz konusu hız olduğunda şüphesiz birçok e-ticaret sitesini sollar. Peki Amazon, bu denli hızlı olmayı nasıl başarır?

Şimdilerde ihtiyacımız olan çoğu şeyi, oturduğumuz yerden satın almayı tercih ediyoruz. Öyle ki elektronik cihazları ve mobilyaları bile mağaza mağaza dolaşmadan seçip sepete atıyoruz. Bir bakmışız, Amazon ile ertesi gün kapımızda!

Peki Amazon’un sahip olduğu bu hızın sırrı nedir?

Amazon’un kargoları bu denli hızlı ulaştırmasının arkasında öncelikle talep tahmini stratejisi yatar.

Aslında Amazon da dahil olmak üzere çoğu online alışveriş sitesi, müşterilerin çeşitli ürünlerden kaç tane istediklerini tahmin edebilmek için farklı şehirlerde ve metropol bölgelerde, çok sayıda veri bilimciyle çalışır.

Bu noktada çeşitli araştırmalar ve demografik veriler rol oynar. Ayrıca müşteri talebi tahminleri için yapay zekâ da kullanılır.

Yine e-ticaret depoları, mağaza depolarının aksine elindeki envanter azaldığında, bunu otomatik olarak yeniler.

Depodaki ürünlerin kategoriye göre değil de talebe göre konumlandırılması da işleri hızlandıran bir diğer püf noktasıdır. Yani Amazon depolarında; oyuncak, yiyecek ya da kitap bölümleri yoktur.

Çalışanlar depoya bir ürün geldiğinde onu bir rafa koyar, o rafın barkodunu tarar ve böylece ürünün tam olarak nerede olduğunu bilir. Bu sayede müşteriye ulaştırılması gereken ürünler, çok daha hızlı bir şekilde yola çıkar.

Yine bu hızın sürekliliği için en sık sipariş edilen ürünler, deponun erişilebilen en kolay yerine yerleştirilir.

Öte yandan bu hıza, çapraz yükleme ismi verilen bir teknik de katkı sağlar.

Çapraz yükleme fikri, depolama ihtiyacını mümkün olduğu kadar azaltmayı hedefler. Yani çalışanlar; raflama, sınıflandırma ve depolama işlemleriyle uğraşmadan ürünleri, eğer mümkünse gelen kamyonlardan direkt olarak ulaşacağı yere giden kamyonlara taşır.

Bu âdeta planlama, koordinasyon ve taşıma oyunudur. Bu sayede Amazon çalışanları, zamanlamayı koordine eder ve ürünler, alıcılarına çok daha hızlı ulaşır.

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