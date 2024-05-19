ChatGPT'ye Sorduk: Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Olur?

Sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ChatGPT'den yorum aldık.

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Galatasaray 99, Fenerbahçe ise 93 puanda bulunuyor. Şampiyonluk yolundaki bu kritik dönemeç öncesinde herkesin tahminleri bulunuyor. Biz de karpuz seçmekte bile kullanılabildiğini gördüğümüz ChatGPT'ye maç hakkındaki görüşlerini sorduk.

ChatGPT'nin yeni versiyonu olan ChatGPT -4o, maçla ilgili olarak oldukça dikkat çekici yorumlarda bulundu. Elbette ki yapay zekâ ile bahis yapmak için değil topladığı verileri ne kadar başarılı değerlendireceğini anlamak açısından bu deneyi yapacağız. Bakalım ChatGPT maçı ne kadar doğru tahmin edebildi, neleri bilemedi beraber göreceğiz.

ChatGPT'ye göre derbi berabere bitecek

Yapay zekâya göre her iki takım da derbiye iştahlı başlayacak ancak maçın başlarında daha atak olan taraf Galatasaray olacak. Sonrasında ise Fenerbahçe maçta dengeyi yakalayacak ve Edin Dzeko veya Joshua King ile fırsatlar bulacak. Sonrasında ise Kerem Aktürkoğlu ve Torrerira'nın performansları etkili olacak.

İkinci yarının başında ise Fenerbahçe topa daha hakim olacak, 65. dakika civarında ise oyuncu değişiklikleri olacak. Maçın sonlarında ise gerginliğin artması ile birlikte kartlar çıkmaya başlayacak. Uzatma dakikaları ise büyük heyecana sahne olacak.

ChatGPT'ye göre maçın sonucu 1-1 olacak. Goller ise Mario Icardi ve Edin Dzeko'dan gelecek.

Maç sonunda ise bu tahminlerin ne kadar başarılı olduğunu hep beraber göreceğiz. Sizce derbi maç ne olacak?