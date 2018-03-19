Kanada'da geliştirilen ModiFace adlı uygulama; kullanıcılarına güzellik seviyelerini, cilt kusurlarını ve hangi kozmetik ürünleri kullanması gerektiğini belirtiyor.

Kadın okurlarımız hazır olun; artık güzelliğinizin boyutunu masallardaki gibi aynalara değil akıllı teknolojiye, yani cep telefonlarınıza sorabileceksiniz. ModiFace adı verilen; makyaj kullanıcılarına, güzel olup olmadığını yüzünde ne gibi kusurlar olduğunu ve hangi kozmetik ürünleri kullanması gerektiğini öneren bu uygulama şimdiden dev kozmetik firmalarının dikkatini çekmiş, hatta L’Oreal tarafından çoktan satın alınmış durumda.

Gelelim işin etik boyutuna; her şeyden önce böyle bir uygulamanın güzellik tanımını daraltması ve spesifik, tek düze sınırlar çizmesi güzellik denilen olgunun kişiye özel doğasına aykırı bir tutum.

Diğer bir yandan ise bu uygulamanın, büyük kozmetik şirketlerince (ki ‘L’oreal’ şu an bu listenin başını çekiyor) insanın güzellik ve beğenilme kaygısından beslenerek ihtiyacı olmayan ürünlerini ihtiyaç olarak sunup sunmadığı düşünülüyor. Zaten popüler kültür etkeni altında; insanı farklı olduğunu zannederken, tek düzeliğe iten global pazarlama stratejilerini daha da tehlikeli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı da tartışılması gereken bir başka konu.

Yine de olayın optimist tarafından bakılırsa, doğru kullanımda kadınların kendini daha iyi hissetmesine, çözmek istediği kozmetik konularda sadece danışabileceği bir uygulama olarak kullanılması yönünde teşvik edilebilirse, oldukça renkli ve merak uyandıran bir uygulama ile karşı karşıyayız. Sizce böyle bir uygulama toplum sağlığını nasıl etkileyecek?