Harika Akıllı Telefon Fotoğrafları için Profesyonel Öneriler

Her gün yanımızda profesyonel bir fotoğraf makinası taşımıyoruz, hatta çoğumuz bu tip bir cihaza sahip bile değil. Akıllı telefonlar için durum bunun tam tersi.

Günlük durumlarda güzel fotoğraflar çekmek için her gün internette onlarca öneri paylaşılıyor. Bunların bazıları doğru bazıları yanlış, bu yüzden üşenmedik, sizler için profesyonellerin önerilerini bir araya getirdik.

Deklanşör Olarak Kulaklık Tuşu

Telefonunuza her gün taktığınız bir araç aslında ses iletiminden daha fazlasına sahip. Telefonunuzda kameranızı açıp kulaklığınız üzerinde tuş yardımıyla telefona dokunmadan fotoğraf çekebilirsiniz. Kısa bir hatırlatma: üzerinde denediğimiz HTC ve Sony model telefonlarda bu özellik çalışmıyor. Görünüşe göre sadece iPhone ile kullanılabilir.

Fotoğraf Standı

Kullanmadığınız bir plastik kartı iki kez katlayarak telefonunuz için sağlam bir tripod elde edebilirsiniz. Zamanlayıcı çekim sırasında işinizi görecektir.

Panaromik İkizler, Üçüzler, Dördüzler...

Panaroma çekim moduna aldığınız telefonunuzla karşıda çoğaltmak istediğiniz kişiden itibaren yatay yönde taramaya başlayın. Kişi telefonun ekranından çıkınca taramayı durdurun, çoğaltacağımız kişi ise olduğu yerden çekilip kameranın henüz taramadığı yere geçsin. Yerini aldıktan sonra taramaya devam edin ve bu şekilde tekrarlayın. Bu sayede Photoshop kullanmadan kendinizden iki üç hatta dört tane yapabilirsiniz.

Yansıtıcı Kullanın, Portreleri Aydınlatın

Portre çekimleri sırasında ışığın dengesiz dağılımından dolayı karanlık yerler ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için karanlık tarafta bir reflektör kullanın. Alüminyum folyo işinizi görebilir.

HDR Modunu Kullanın

HDR modu renkleri canlandıracak, fotoğraftaki karanlık bölgeleri daha aydınlık hale getirecek ve genel olarak fotoğrafınızın kalitesini arttıracaktır. Kullanmak için kameranızı açıp HDR modunu aktive edin. Kısa bir uyarı yapmadan geçmeyelim, HDR fotoğraflar normal fotoğraflara göre daha fazla yer kaplar. Bu yüzden sadece gerektiğinde kullanmanızı tavsiye ederiz.

Telefonunuzu Bir Balona Yapıştırın

Havadan fotoğraflar çekmek için kaliteli bir drone sahibi olmanıza gerek yok. İçi helyum dolu bir balona telefonunuzu sağlamca yapıştırın, tabi ki balonun ucuna bir ip bağlayıp sıkıca tutun ki telefonunuz sizden uçup gitmesin. Dikkat! Bu yöntemi kullanırken telefonunuza mutlaka bir kılıf takın ve yer bulma özelliğini aktive edin. Bu sayede ters bir durumda telefonunuzun nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

Makro Fotoğraflar

Telefonlarda yazılımsal olarak yer alan bu özellik, pek de bir işlev sağlamamasına rağmen ufak bir lens ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Güneş Gözlüğü Filtresi

Güneş gözlüğünüzün arkasından bir fotoğraf çekerek gökyüzün daha güzel, suyu daha canlı hale getirebilir ve parlamalardan kurtulabilirsiniz.

Renk Geçişi ve Parlama Ekleyin

Yarı geçirgen ve renkli bir kağıt ya da folyoyu alıp fotoğraf çekimi sırasında kamera lensinin ufak bir kısmını kapatarak fotoğrafınızda bu güzel efektleri görebilirsiniz.

Sizler için derlediğimiz bu fotoğraf çekim önerileriyle özgün çekimler yapıp sosyal medyanızı şenlendirebilirsiniz. İyi çekimler.