Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın fiyatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Strauss Zelnick'in açıklaması, oyunun günümüz standardı olan 70 dolardan daha pahalı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Video oyun dünyasının en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklama, GTA 6'nın 70 dolardan bile daha pahalı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Video oyun dünyası, birkaç yıl öncesine kadar 60 dolar üst sınırı belirlemişti. Bu yazılı bir kural değildi ancak piyasaya sürülen AAA oyunlar, genelde 60 dolara satılıyordu. Ancak artan maliyetler, oyun fiyatlarının yine yazılı olmayan bir anlaşma ile 70 dolara yükselmesine yol açtı. İşte Strauss Zelnick tarafından yapılan açıklama, bu durumun GTA 6 ile değişebileceğini gösteriyor. En azından Zelnick, buna zemin hazırlıyor gibi görünüyor.

GTA 6, 80 dolar olabilir!

Take-Two Interactive CEO'su; GTA 6, Borderlands gibi oyunların fiyatlarını nasıl belirledikleri ile ilgili bir soruda, radikal bir tavır sergiledi. "Herhangi bir zamanda büyük değer sunmayı hedefliyoruz." diyen Strauss Zelnick, “Ücretlendirdiğimizden daha fazla değer sunmaya o kadar odaklandık ki bu da bir nevi değerlendirme tablosu.” şeklinde bir açıklama yaptı. Zelnick, buradaki esas amaçlarının deneyimin, fiyattan çok daha iyi olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda bu açıklama, yüksek fiyatın karşılığını verdiklerini söylemenin bir yolu olarak da yorumlandı.

Açık konuşmak gerekirse GTA 6, diğer oyunlardan daha pahalıya satılsa da video oyun tutkunlarının bunu hiç umursamadan para harcayabilecekleri bir oyun olması muhtemel. Yaptığı açıklamaya baktığımızda Strauss Zelnick'in de bunun farkında olduğunu görüyoruz. Hâl böyle olunca bir süredir 70 dolar olarak karşımıza çıkan oyun fiyatları, GTA 6 ile birlikte 80 dolar olarak güncellenebilir. Tabii bunun netleşmesi için resmî açıklama yapılması şart.