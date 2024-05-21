Antarktika yıllar boyunca gizemini koruyan, insanların kafasında bir ton soru işareti oluşturan esrarengiz bir bölge olma özelliğini koruyor. Hakkında ortaya atılan birçok teori de onun bu gizemini perçinlemeye yetiyor.

Bu teorilerden birisi de bölgede bulunan “piramitler” hakkında. Evet, piramitler diyoruz çünkü insanlar burada piramit olduğunu düşünüyor.

Buzullarla kaplı Antarktika’nın göbeğinde piramit gibi görünen bu yapıların orada ne işi var? Kaldı ki bunun bir piramit olduğundan bile şüpheliyiz!

Buzullar altında sürekli yeni bir şeyler keşfediliyor.

Aslında bu söylenti, yıllar öncesine dayanıyor. Antarktika’nın Ellsworth Dağları’na bakıldığında birçok zirve bize göz kırpıyor. Bunlardan bazıları piramidi andıran bir görüntüye sahip. Bu görüntüler, pek çok spekülasyonu da beraberinde getirdi.

Hemen herkes bu üçgen yapılar hakkında çeşitli iddialar ortaya attı. Kimisi Mısır’daki Giza Piramidi’ni anımsatan bir yapı olduğunu düşünürken kimisi de o meşhur yorumu yaptı: İlluminati.

Aslında içlerinde en mantıklısı da şuydu: Antarktika henüz yaşam alanı bölgesiyken burada yaşayan medeniyete ait bir kalıntı.

Düşününce kulağa pek fena bir fikir gibi gelmese de elbette bunun da bir aslı yok. Bu söylenenler yalnızca Antarktika hakkında ortaya atılan komplo teorilerinden birkaçı.

Gidip göremediğimiz bir bölge hakkında konuşmak her zaman daha kolay gelebilir, çünkü elimizde yeterinde kanıt yok. Fakat bu teorileri hızla çürütecek bir açıklama da getirildi.

Söz konusu “piramit”, aslında doğal bir jeolojik oluşumdan ibaret.

Yani aslında burası ne insan eliyle yapıldı ne de uzaylılar tarafından inşa edildi. Hakkında incelemeler yapan jeologlar, buranın “piramidal zirveli dağ” veya “nunatak” olarak bilinen bir yapı olduğunu açıkladı.

Jeolog Mitch D'Arcy, bu yapının, buzullar arasından yükselen kayalıklardan oluştuğunu açıklayınca herkes derin bir nefes aldı. Yani burası sadece bir ‘tepe’. Bu bölge ise Antarktika’nın en büyük dağ silsilesini oluşturuyor.

Daha önce rastlamadığımız şeyler karşısında teori ortaya atmayı sevdiğimiz için bu dağ oluşumlarını da piramit sanmamız pek şaşırtıcı değil. Ancak korkmanıza gerek yok, uzaylılar henüz Antarktika’ya uğramamış görünüyor.

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