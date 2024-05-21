Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın, geçtiğimiz gün resmî olarak yalanlanan "Getir'in Tottenham'a borcu olduğu" yönündeki habere dair bir yorum paylaştı. Getir'in kurucusu Nazım Salur ise iddiaların gerçek olmadığını da hatırlatarak sert bir yanıt verdi.

Sosyal medyada laf kavgalarına sık sık şahit olsak da bu defa iki yüksek profilli kullanıcı, Nevzat Aydın ve Nazım Salur arasında bir atışma ortaya çıktı. Aydın'ın yaptığı yoruma Salur oldukça sert bir yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcıları ise tartışmanın devamını merakla beklemeye başladı.

İngiliz basın organlarından Sky, Premier League ekibi Tottenham Hotspurs'e sponsor olan Getir'in kulübe 5 milyon pound borcu olduğunu iddia etmişti. Ancak bu iddialar, Getir tarafından yalanlanmıştı. Konuyla ilgili X'te bir paylaşım yapan Nevzat Aydın, Getir'in kurucusu Nazım Salur'dan beklemediği bir cevap aldı.

"Hasetliğinin de bir ölçüsü olmalı"

Nevzat Aydın paylaşımında, "Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik." ifadelerini kullandı.

Nazım Salur ise verdiği cevapta "Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Nevzat Aydın, Yemeksepeti ile yakaladığı başarının ardından önce yurt dışına açılmış ardından da firmayı satarak piyasadan çıkmıştı. Getir ise yakın zamanda yurt dışı operasyonlarını sonlandırarak Türkiye pazarına odaklanma kararı almıştı. Kulislerde dolaşan söylentilere göre ikilinin arası, Getir'in yemek Yemeksepeti'nin de market operasyonlarına başladığı dönemde açılmıştı.