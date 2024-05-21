Comcast, yayın servislerine ayrı ayrı para ödemekle uğraşmak istemeyenler için daha uygun fiyatlı abonelik paketlerini duyurdu.

Yayın platformlarının sayısı gittikçe artarken izleyiciler de artık hangi yapımı hangi platformda bulacaklarını kestirememeye başladı. Ayrıca her içerik de yayın platformlarında yer almıyor. Hem spor yayınları ve haberler gibi yayınları izlemek hem de yayın platformlarındaki içerikleri izlemek isteyenler için Comcast, Xfinity StreamSaver paketlerini açıkladı. Bu paketlere üye olanlar, platforma kayıtlı olan farklı yayın servislerinin içeriğine tek bir noktadan ulaşabiliyorlar… kablolu TV'de olduğu gibi.

Comcast'tan gelen açıklamaya göre aylık 15 dolar olan paketin içeriğinde Peacock, Netflix ve Apple TV+ yer alıyor. Yayın servislerin ABD fiyatlarına tek tek baktığımızda Peacock'ın aylık 5,99 dolar, Netflix'in en ucuz versiyonunun 6,99 dolar, Apple TV+'ın ise 9,99 dolar olduğunu hatırlatalım. Yani bu paket yaklaşık olarak %35 daha uygun fiyata tüketicilere sunuluyor.

Neredeyse tüm servisler 30 dolar

Comcast ayrıca, yayın sektörünün üç dev firması dışında en popüler 40'tan fazla kanalın yer aldığı NOW StreamSaver paketini de tercih edebilecekler. Bu paketin fiyatı ise aylık 30 dolar olarak açıklandı.

Comcast, çok sayıda spor ve haber kanalına da sahip olmasıyla biliniyor. Bu paketlerin ABD'de yaygınlaşması ve daha çok tercih edilmesi durumunda benzer bir girişimi Türkiye'de görmemiz olası duruyor.