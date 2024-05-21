Amazon'da 20-26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek Apple Marka Haftası'nda pek çok Apple ürününde %40'a varan indirimler var.

iPhone'dan iPad'e aklınıza gelecek tüm Apple ürünlerinde avantajlı fiyatların ve indirimlerin yer aldığı Apple Marka Haftası, listenizdeki Apple ürünlerini satın alıp üstlerini çizmek için iyi bir fırsat.

Özellikle Apple aksesuarlarda yüksek indirim ve fırsatların yer aldığı kampanyada öne çıkan bazı ürünlere gelin birlikte göz atalım.

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12.9 inç'lik iPad'ler ile uyumlu bu Magic Keyboard, aynı zamanda koruyucu kılıf görevi de görüyor. Ürüne buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

M2 çipli, yüksek performans sunan iPad Pro 4. nesil, profesyonel ihtiyaçlarınızın tamamına yanıt verecek güçlü bir cihaz. Buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Apple AirPods için Kablosuz Şarj Kutusu - %39 İndirimli

Apple AirPods 1. ve 2. nesil ile uyumlu bu kablosuz şarj kutusuna buraya tıklayarak ulaşabilir ve Amazon güvencesiyle satın alabilirsiniz.

Apple Watch serisinin en çok tercih edilen üyelerinden Series 9, sağlık takibi, fitness ve iletişim için rahatlıkla kullanabileceğiniz gelişmiş bir ürün. Buraya tıklayarak göz atabilir ve satın alabilrisiniz.

Apple 2023 M3 iMac - %8 İndirimli

Apple'ın iMac ve Macbook'lardaki en güçlü çipi M3 ile gelen iMac, yüksek performans gerektiren tüm işlemler için harika bir bilgisayar seçeneği. Göz atmak ve satın almak için buraya tıklayın.

iPhone 14 512 GB - %14 İndirimli

iPhone almayı düşünüyorsanız göz atabileceğiniz mantıklı seçeneklerden biri olan iPhone 14'e buraya tıklayabilir ve satın alabilirsiniz.

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