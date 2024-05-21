Tesla, resmî X hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Bir video paylaşan şirket, bu videoda daha önce hiç göstermediği bir otomobilin iç kısmını sergiledi. Araç, büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda tanıtılacak robotaxi.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bugün resmî X hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Tesla'nın hissedarlar toplantısı ile ilgili bazı bilgiler yer alıyordu ve bir de video bulunuyordu. Bu videoda yer alan bir sahne ile çok önemliydi. Çünkü Tesla'nın daha önce hiç göstermediği bir otomobilinin iç tasarımı vardı.

Tesla'nın uzun zamandır bir "robotaxi" projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. İşte söz konusu videoda bulunan o kare, sanki yaklaşmakta olan bu elektrikli otomobili gösteriyormuş gibi görünüyor. Çünkü az sonra paylaşacağımız görüntüde aracın bir direksiyonu bulunmuyor. Ayrıca bu kabinin sadece iki kişilik olduğuna tanıklık ediyoruz.

İşte Tesla'nın paylaştığı videoda bir anlığına görünen o sahne

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Tesla'nın robotaxi'si, pedallara ve direksiyona sahip olmayacak. Bu da paylaşılan görüntü ile oldukça tutarlı. Ancak robotaxi ile ilgili bilinen başka hiçbir şey olmadığı bilgisini de paylaşalım.

Kesinleşmiş bir şey olmasa da Tesla, robotaxi modelini 8 Ağustos gibi bir tarihte tanıtacak. O etkinlik, bu gizemli araçla ilgili tüm detayları öğrenmemizi sağlayacak.