Üretken yapay zekâ ile seçilen nesneleri görsellerden kaldıran firmalar arasında Adobe da katıldı.

Adobe, Lightroom uygulamasına yeni üretken yapay zekâ araçları eklemeye devam ediyor. Firma son olarak, görsellerde seçilen nesneleri kaldıran ve yerine uygun şekilde arka plan oluşturan aracını tanıttı. Bu özellik hem profesyoneller hem de amatör kullanıcılar için uygulamayı kullanmayı oldukça kolaylaştırıyor.

"Generative Remove (Üretken Çıkarma)" adı verilen özellik, Adobe'un Firefly yapay zekâ modelini kullanıyor. Yeni özellik şu anda Adobe Lightroom'un mobil, internet ve masaüstü uygulamalarında erken erişimde kullanılabiliyor. Firmadan gelen açıklamada bu özellik, şimdiye kadarki en güçlü çıkarma uygulaması olarak nitelendirildi.

Üç farklı seçenek sunacak

Yeni özellik, çalışma şekli bakımından Canva'nın ve Google Pixel cihazların görselden nesne silme özelliği ile benzer bir mantıkla çalışıyor. Öte yandan Adobe'un özelliği, silinen nesnenin yerine üç farklı alternatif görsel sunuyor. Böylece kullanıcı kendisi karar verebiliyor.

Üretken Çıkarma özelliği şimdilik beta aşamasında ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak özelliğin kararlı sürümünün, diğer Firefly araçları için olduğu gibi "Generetive Credit" sistemine dahil olması bekleniyor. Bu kredi paketlerinin fiyatları ise 4,99 dolardan başlıyor.

Adobe bugün ayrıca Lightroom kullanıcıları için Lens Blur özelliğini de duyurdu. Bu araç ile birlikte bir fotoğrafın istenen kısmına istenen oranda bulanıklaştırma efekti uygulanabilecek. Bir filtre gibi kullanılacak olan bu özellik sayesinde kullanıcılar hazır ayarları seçebilecekler ya da kendi ayarlarını uygulayabilecekler.