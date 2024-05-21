OPPO, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Reno11 F 5G modelini Türkiye'de satışa sundu. Akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.

Çinli teknoloji üreticilerinden OPPO, Türkiye'deki akıllı telefon pazarında ürün gamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Firma şimdi de 5G bağlantı özelliği, su ve toz koruması, orta seviyenin üst kısımlarında yer almasını sağlayacak özellikleri ile dikkat çeken OPPO Reno11 F 5G modelini Türkiye'ye getirdi.

OPPO Reno11 F 5G modeli, iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Tasarımında ise kendi klasmanına göre oldukça ince bir çerçeve ve ön kamera için çentik yerine delik şeklinde yuva ayrılmış olduğu görülüyor.

OPPO Reno11F 5G Özellikleri

Boyutlar (En x Boy x Kalınlık) 161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm RAM+Depolama 8 GB + 256 GB RAM Tipi LPDDR4x @ 4266MHz ROM Özellikleri UFS3.1 Ekran Özellikleri 6,7 inç, FHD+ (2412x1080), 2.5D OLED Arka Kamera 64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro Ön Kamera 32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez İşlemci MediaTek Dimensity 7050 GPU ARM Mali-G68 MC4 Batarya 5000 mAh 67W

OPPO Reno11F 5G Türkiye fiyatı

OPPO, cihazın fiyatının 18.999 TL olduğunu açıkladı. 22 Mayıs'ta cihaz ön siparişe çıkacak ve ilk 2000 siparişte 2000 TL hediye edilecek. Genel satış ise 28 Mayıs'ta başlayacak.