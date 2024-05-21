Çinli teknoloji üreticilerinden OPPO, Türkiye'deki akıllı telefon pazarında ürün gamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Firma şimdi de 5G bağlantı özelliği, su ve toz koruması, orta seviyenin üst kısımlarında yer almasını sağlayacak özellikleri ile dikkat çeken OPPO Reno11 F 5G modelini Türkiye'ye getirdi.
OPPO Reno11 F 5G modeli, iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Tasarımında ise kendi klasmanına göre oldukça ince bir çerçeve ve ön kamera için çentik yerine delik şeklinde yuva ayrılmış olduğu görülüyor.
OPPO Reno11F 5G Özellikleri
|Boyutlar (En x Boy x Kalınlık)
|161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm
|RAM+Depolama
|8 GB + 256 GB
|RAM Tipi
|LPDDR4x @ 4266MHz
|ROM Özellikleri
|UFS3.1
|Ekran Özellikleri
|6,7 inç, FHD+ (2412x1080), 2.5D OLED
|Arka Kamera
|64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro
|Ön Kamera
|32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7050
|GPU
|ARM Mali-G68 MC4
|Batarya
|5000 mAh 67W
OPPO Reno11F 5G Türkiye fiyatı
OPPO, cihazın fiyatının 18.999 TL olduğunu açıkladı. 22 Mayıs'ta cihaz ön siparişe çıkacak ve ilk 2000 siparişte 2000 TL hediye edilecek. Genel satış ise 28 Mayıs'ta başlayacak.