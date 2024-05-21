OPPO Reno11 F 5G Türkiye'ye Geldi: İşte Fiyatı ve Özellikleri

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OPPO, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Reno11 F 5G modelini Türkiye'de satışa sundu. Akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.

Çinli teknoloji üreticilerinden OPPO, Türkiye'deki akıllı telefon pazarında ürün gamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Firma şimdi de 5G bağlantı özelliği, su ve toz koruması, orta seviyenin üst kısımlarında yer almasını sağlayacak özellikleri ile dikkat çeken OPPO Reno11 F 5G modelini Türkiye'ye getirdi. 

OPPO Reno11 F 5G modeli, iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Tasarımında ise kendi klasmanına göre oldukça ince bir çerçeve ve ön kamera için çentik yerine delik şeklinde yuva ayrılmış olduğu görülüyor. 

OPPO Reno11F 5G Özellikleri

Boyutlar (En x Boy x Kalınlık)  161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm
RAM+Depolama 8 GB  + 256 GB
RAM Tipi LPDDR4x @ 4266MHz
ROM Özellikleri UFS3.1
Ekran Özellikleri 6,7 inç, FHD+ (2412x1080), 2.5D OLED
Arka Kamera 64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro
Ön Kamera 32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez
İşlemci MediaTek Dimensity 7050
GPU ARM Mali-G68 MC4
Batarya 5000 mAh 67W

OPPO Reno11F 5G Türkiye fiyatı

Oppo reno11f 5g tanıtım

OPPO, cihazın fiyatının 18.999 TL olduğunu açıkladı. 22 Mayıs'ta cihaz ön siparişe çıkacak ve ilk 2000 siparişte 2000 TL hediye edilecek. Genel satış ise 28 Mayıs'ta başlayacak.
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