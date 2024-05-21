Lavabonuzda veya küvetinizde, musluğun hemen altında gizlenmiş küçük deliği fark ediyorsunuz değil mi? Her gün ona baksak da genellikle ne işe yaradığını bilmeyiz ve göz ardı ederiz.

“Taşma deliği” olarak da adlandırılan bu deliğin önemli bazı işlevleri var.

Belki hiç ihtiyacınız olmadı ama bazı durumlarda nasıl sizi kurtaracağına beraber bakalım.

Adından da anlaşılacağı gibi en önemli görevi suyun taşmasını önlemek.

Lavabonuzun ana gideri tıkandığında veya musluk açık bırakıldığında su seviyesi hızla yükselebilir. Bu durumda taşma deliği devreye giriyor ve suyun lavabonun kenarlarından taşmasını önlüyor.

Suyun belirli bir seviyeyi geçmesini engellediği için de mutfak ve banyo gibi alanlarda yaşanacak su baskınlarını önlemede kendisi görevi devralıyor.

Ancak delikler genellikle küçük olduğundan su taşmasını çok uzun süre engelleyemiyor. Eğer musluğunuz tam kapasitede çalışıyorsa ve uzun süre boyunca açık kalırsa taşma deliği görevini yerine getirirken yetemeyebilir.

Peki nasıl çalışıyor bu delikler?

Deliğin düzgün çalışması için önemli faktörlerden biri de hava. Eğer açıklığı kaplayan yeterli miktarda su varsa suyun akışını emme etkisi yaratarak yavaşlatıyor. Bazen görmüşsünüzdür deliklerden çıkan hava kabarcıklarını.

İşte bunlar tam olarak gördüğünüz şekilde çalışıyor. Fazla su, havanın drenaj borusundan beslenerek taşmamayı kolaylaştırıyor.

Taşma deliğinin görevini yerine getirebilmesi için temizliğine dikkat etmelisiniz.

Lavabonun hijyenini de koruyan taşma deliğinin tıkanmasını önlemek için düzenli temizlemeniz gerekli. Küçük bir fırça veya temizlik aparatı kullanarak taşma deliğinde biriken kir ve kalıntıları temizleyebilirsiniz.

Lavabonun ana giderinin tıkanmaması için de periyodik olarak kontrol etmenizde fayda var. Kimyasal temizleyiciler kullanarak da hem taşma deliğini hem ana gideri temizleyebilirsiniz.

Okumak isteyebileceğiniz diğer içeriklerimiz: