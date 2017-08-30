Akıllı Telefonlarınız İçin 'Stand' Yapabileceğiniz 3 Yöntem!

Akıllı telefonlar için bir standa sahip olmak bazen çok kritik ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Ancak kimi zaman 10 TL ila 300 TL arasında paralar vermenize sebep olabiliyor. Ancak temelde bu kolay işlevi yerine getiren bir standı yapmak çok da zor değil.

Özellikle de yoğun bir iş yaşamına sahipseniz veya sadece yatarken telefondan bir şeyler izlemeyi sevenlerdenseniz, bazen uzanır halde telefonu elinizde tutmak problem haline gelebiliyor. Genelde bu iş için telefon standları ve telefon tutucuları var. Hatta bu konuda çok ucuz olmasına rağmen çok kritik işler görenleri de var. Ama diyelim ki bu standlardan internetten sipariş ettiniz ve kargonun evinize gelmesine daha birkaç hafta var. Ya da böyle şeylere para vermeyi sevmiyorsunuz. O zaman size kendi evinizde kendi telefon standınızı yapmanız için birkaç önerimiz var. Bu arada bu önerileri eğer daha büyük boyutlu yaparsanız, tablet gibi cihazlarınız için de kullanabileceğinizi düşünüyoruz. Haydi başlayalım.

Kolay Yoldan - Elinizde ne varsa!

Öncelikle şunu söyleyelim; bir telefon standı, aslında sizin telefonunuzu hafif yatay bir biçimde sabit tutabilecek her şey demek. Yani bu konuda bir yumurta kartonundan, telefonunuzu dayayabileceğiniz kalın bir kitaba kadar her şey iş görür. Yine de çirkin görüntüden hoşlanmayanlardansanız, 6'lı yumurta kartonunun kapak kısmını düzgünce kesip, alt kısmını da siyaha boyayarak güzel görünümlü ve içine fazladan kulaklık gibi şeyleri de koyacağınız bir stand elde edebilirsiniz.

Kalın bir tel de iş görür

Aslında burada yapmanız gereken akıllı telefonunuzu taşıyacak kalınlıkta tel bulmanız. 1.63 mm'lik kalın elektrik telleri bu işi çok rahat görecektir. Ayrıca bu tellere bir nebze rahatça şekil de verebileceksiniz. Telefonunuzun boyuna göre yaklaşık 35-45 cm arası uzunlukta bir teli bulduktan sonra ise yapmanız gerekenler adım adım şöyle;

Öncelikle iki taraftan da eşit mesafe bırakacak şekilde, kabloyu 90 derecelik bir "U" haline getiriyoruz.

Daha sonra "U" nun kapalı kısmını yine 90 derecelik bir açıyla içe büküyoruz. Buraya yapacağımız bir işlem daha sonrasında telefonumuz oturacak.

Gördüğünüz gibi bir kere daha 90 derecelik açıyla büktük ve telefonumuzun oturacağı kısım artık hazır.

Daha sonra da kestiğimiz tele göre tam düz bir şekilde oturacak oranda "U"nun açık uçlarını arkaya doğru büküyoruz. İşte standımız tamamlandı.

Kartonları atmadan önce bir daha düşünün

Biraz daha becerikli takipçilerimizin kartonla bu konuda yapabileceklerinin sınırının olmayacağının farkındayız. Ancak yukarıdaki gibi bir yol izlerseniz basit bir telefon standına hemen kavuşabilirsiniz. Yukarıdaki adımlar dışında daha yaratıcı olmak isteyen arkadaşlara ise buradan tek önerimiz, stand aslında telefonunuzu yatay bir açıda sabit tutma işlevini gören bir şey. Bu fiziğe uygun olarak yaptığınız sürece kartonla da yapabileceğinizin sınırı yok.

Dosya Klipsleri

Burada yapmanız gereken şey çok basit. İki dosya klipsinden birinin tel tutacaklarını öne getiriyoruz ve diğer dosya klipsini öne getirdiğimiz klipse arkadan tutturuyoruz. Daha sonra öne getirdiğimiz tellerden birini dik hale getirip diğerini de içe doğru bir kerpeten yardımıyla kıvırıyoruz. Bu kadar basit.

Buradan sonrası size kalmış. Bu temeli ele alarak istediğiniz yaratıcılıkta telefon standları yapabilirsiniz. Ayrıca internette de bulabileceğiniz bir sürü telefon standı projeleri var.