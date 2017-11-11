Alibaba'dan 15 Dakikada Rekor Satış: Tam 5 Milyar Dolar!

Çinli e-ticaret devi Alibaba, 11.11 ( Bekarlar Günü) kampanyası dahilinde 15 dakikadan daha kısa bir sürede 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

E-ticaretin günümüzde geldiği nokta oldukça büyüdü. Zira, dünyanın en zenginleri listesine giren şirketlerde teknoloji ve e-ticaret şirketleri dikkat çekiyor. Çin'in ve dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden birisi olan Alibaba da yaptığı satışlarla bunu gösteriyor. Ancak şirket bugün gerçekleştirdiği satışla alışveriş tarihini yeniden yazdı. Çin'de içerisindeki 1'lerden dolayı 'Bekarlar Günü' olarak adlandırılan 11.11 tarihinde özel indirimler yapan şirket günün ilk 15 dakikasında 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bu rakamı daha iyi anlatmak için Alibaba tarafından bu yılın ilk 15 dakikasında yapılan işlem sayısının 2015 yılında 1 saatte yapılan işlem sayısından fazla olduğunu söyleyerek gösterebiliriz. Çinli dev şirketin ilk 15 dakikada yaptığı işlemin ilk 30 saniyede yapılanları %97 oranla mobil cihazlar aracılığıyla ifa edildi. 2016'ya nazaran iki katı işlemin gerçekleştiği günde saniyede 325 bin işlemim yapıldığı belirtildi. Ayrıca Alibaba geçtiğimiz yıl 24 saatte 17.8 milyar dolar gibi bir satış gerçekleştirmişti.

Alibaba, Bekarlar Günü'nü tıpkı ABD'deki Black Friday günleri gibi bir tüketim çılgınlığı dönemine çevirmek istiyor. Bunda da oldukça başarılı olmuş gözüküyor. Zira Çinli şirket 11.11 etkinliği için gerçekleştirdiği galaya NBA yıldızı Lebron James Grammy ödüllü şarkıcılar Jessie J gibi ünlü yıldızları davet etmişti. Siz ne düşünüyorsunuz Alibaba sınırları aşmamış mı?