Amazon Kurucusu Jeff Besoz, Robot Köpeğiyle Boy Gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Amazon’un milyarder kurucusu Jeff Besoz, şirketinin MARS adlı konferansında geziye çıkardığı robot köpeği ile dikkatleri üstüne çekti.

California’da gerçekleştirilen bu konferans, 2016 yılından bu yana etkinliklerine devam ediyor. Robot teknolojisi odaklı şirket ve akademisyenlerin davetli olduğu; makine teknolojileri, otomasyon, robotik ve uzay araştırmaları üzerine yeniliklerin tanıtıldığı ve tartışıldığı bir etkinlik olarak bilim ve magazin dünyasında önemli bir yere sahip.

Bezos, tweetinde köpeğiyle boy gösterdiği bu güzel kareyi 480.000 takipçisi ile paylaşmaktan geri kalmayarak, ‘evcil’ köpeğinin adının SpotMini olduğunu açıklamıştı.

(Spoiler Uyarısı!) Bezos'un köpeği, takipçileri tarafından; SpotMini, ‘Black Mirror’ dizinin ‘Metalhead’ bölümündeki katil köpeklere benzetilmişti. Özellikle buradan izleyebileceğiniz kapı açma videosundan sonra, fonksiyonel olarak da bir çok benzerlik gösterdiğini itiraf etmek gerekiyor.

Bezos'un robot sevgisi, başka bir robot ile oynadığı şişe atma oyununda tekrar karşımıza çıkıyor. Fakat neyse ki bu görüntülerde makineler ve insanlar arasındaki çekişme dostlukla sonuçlanıyor.

Görünen o ki Bezos, her sene konferanslarında bizimle dost canlısı robot arkadaşlarına dair güzel görüntüler paylaşmaya devam edecek. Bize çağımızın ne kadar gelişime açık olduğunu, kendine has sempatik uslübu ile yüzümüze vurmaya devam edecek. Ne dersiniz, kendisi Türk olsaydı tavla ya da batak oynayan robotlar da görebilir miydik?