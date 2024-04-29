Yüksek gerilim hatlarına konan kuşlara neden elektrik çarpmadığını hiç düşündünüz mü? Siz o tellere dokunsanız hayatınız tehlikeye girerken kuşlar nasıl rahat rahat oturabiliyor?

Elektrik telleri üzerinde rahatça tüneyen kuşları görmek çoğumuz için oldukça sıradan bir manzara.

Ancak bu durum kuşların elektriği nasıl geçirmediğini merak edenler için ilginç bir bilmeceye dönüşebilir.

Kuşların bu kabiliyeti, elektrik akımının nasıl çalıştığına dair temel bir fizik prensibine dayanıyor.

Elektrik akımı aslında basit bir açıklama ile elektronların hareketidir. Enerji santrallerinden evlerimize ve cihazlarımıza kadar uzanan kapalı bir döngü içinde hareket ederler.

Elektronlar daha yüksek elektrik potansiyelinden daha düşük bir potansiyele doğru akar.

Peki kuşları neden elektrik çarpmıyor?

Bir kuş tel üzerine konduğunda ayakları arasında potansiyel fark yoktur. Elektronlar hareket etmek için bir neden bulamazlar ve bu yüzden kuşun vücudu üzerinden geçmezler.

Eğer kuş farklı potansiyeller taşıyan iki tel arasına değerse işte o zaman elektrik akımı kuşun vücudu üzerinden geçerek ona zarar verebilir.

İnsanlar için durum neden farklı?

İnsanlar genellikle yerle temas hâlindedir. Bu durum yüksek potansiyelli bir tel ile temas ettiğimizde vücudumuzun düşük potansiyelli zemine doğru akım taşımasına neden olur.

Bu yüzden elektrik çarpması yaşarız. Elektrik hatlarını onaran işçiler bu nedenle yalıtkan malzemeler kullanır.

Kısaca eğer bir kuş değilseniz elektrik tellerinden uzak durun.

Sizin bu konu hakkınızdaki görüşleriniz neler?

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