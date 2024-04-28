Bir Zamanlar İlaç Diye Satılan Şurubun Nasıl Yüzlerce Bebeğin Ölümüne Sebep Olduğunu Öğrenince Kanınız Donabilir!

3 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Eğer 1800’lerde yaşayan çocuklu bir kadın olsaydınız ve çocuğunuz hastalanmış olsaydı Bayan Winslow’un Yatıştırıcı Şurubu’nu vermek durumunda kalabilirdiniz. Sonucu ne mi olurdu? Ölüm.

Çünkü bu şurup, sandığınız gibi tıbbî bir ilaç değildi. Piyasaya böyle sunulsa bile içeriğinde yetişkinler için bile dudak uçuklatan maddeler vardı!

Peki aileler, çocuklarına neden bu “ilacı” veriyorlardı?

Charlotte Winslow, yani şurubun sahibi bir hemşireydi.

winslowun şurubu

Özellikle çok küçük, diş çıkarma döneminde olan bebeklerin kullandığı ve ‘rahatlık’ vaat eden ilaç, 1800’lerin sonunda hızlı bir pazar buldu.

Bunu içen bebekler, mayışıyor, sakinleşiyor ve âdeta kendilerinden geçiyordu. Bu kadar rağbet gören ‘yatıştırıcı’ şurubun içinde ne vardı peki?

İçeriğinde alkol ve afyonun birleşimini barındıran, özellikle morfin ve bazı kimyasallar vardı!

bebek şurubu

Bu bilgi, günümüzde olsa şok edici olabilirdi. Ama bu tür bileşenlerin o dönemde birçok ilaçta bulunması ve genel olarak insanların, afyonun uzun vadeli sağlık risklerinden veya bağımlılık yapıcı özelliklerinden habersiz olmaları da sık rastlanan bir şeydi.

Bayan Winslow'un Rahatlatıcı Şurubu’ndaki morfin seviyesinin dozajı, bebeklerin teker teker ölümüne sebep oldu. Yıllar öncesinde, ilaçların içeriği ne yazık ki bilinmiyordu. Doğal olarak bu şurubun içeriği de gizlenmişti.

Şurubu içen bebekler, derin bir uykuya daldı ve bir daha uyanamadı.

yatıştırıcı şurup

Aileler, çocuklarına verdikleri şeyin tıbbî bir ilaç olduğunu düşünse de içerisinde morfinden daha fazlası da vardı: Alkol.

Morfin, afyondan yapılan ve bağımlılık geliştiren bir ağrı kesiciydi. O dönemler morfini, patentli ilaçlara bile dahil etmişlerdi. Fakat bebekler için küçücük bir doz bile ölümcüldü.

Ne yazık ki o dönemin tıbbî bilgi ve denetimi, bu tür riskleri öngörmek ve engellemek için yeterli değildi.

şurup

Collier's Dergisi'nin1905'te yayınladığı bir yazı, Amerikan halkının gözlerini, o dönemin şeffaf olmayan ilaç dünyasına çevirmişti. "Büyük Amerikan Dolandırıcılığı" başlıklı yazı, ilaçların afyon salgınına neden olduğunu anlatıyordu.

Bu ifşa, 1906'da kabul edilen Saf Gıda ve İlaç Yasası'nın oluşturulmasına yol açtı ve tıbbî standartları da belirlemiş oldu.

Yasanın onları durdurduğunu mu düşündünüz?

winslow şurubu

Tüm bunlara rağmen Bayan Winslow'un Yatıştırıcı Şurubu, morfini tariften çıkararak ticaretine devam etti. Tabii her şey böyle masum ilerlemedi. Kendisi artık her yerde “Bebek Katili” olarak anılıyordu.

1930'lara kadar ilaç, raflarda kalmaya devam etti. Renkli ve güzel reklamları, insanların gözlerini boyamak için yeterliydi. Reklamlarda gösterdikleri gülen, nefesi tazelenmiş, sakinleşmiş bebeklerin yerinde aslında ölen bebekler vardı.

Halkın bilinçlenmesi, tıbbî prosedürlerin yasal bir şekilde gerçekleşmesinin ne kadar önemli olduğunu da Bayan Winslow’un Yatıştırıcı Şurubu’ndan bir kez daha öğrenmiş olduk.

Kaynaklar: SLOQ, Pharmacy Times

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Eroin Eskiden Türkiye'de Devlet Tarafından Yasal Olarak Üretilip Satılırken Ne Oldu da Birden Yasaklandı?
İLGİLİ HABER

Pablo Escobar'dan Sonra Dünyanın En Çok Tanınan Uyuşturucu Baronu Olan El Chapo'nun Çarpıcı Hayat Hikâyesi

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler