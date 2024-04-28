Facebook'un sanal gerçeklik için her ay harcadığı meblağ dudak uçuklattı. Firmanın aylık zararı 1 milyar doları buluyor.

Facebook'un çatı şirketi olan Meta son dönemlerde oldukça ciddi kâr rakamları açıkladı ancak firmanın her girişiminin bu başarıya olumlu etki ettiğini söylemek zor. Firmanın artırılmış ve sanal gerçeklik departmanı olan Reality Labs son çeyrekte tam 3 milyar dolar zarar açıkladı. Yani Haziran 2022'den bu yana firmanın bu alandaki zararı aylık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Meta, Reality Labs'in daha milyarlarca dolar zarar etmesini de bekliyor. Yani bu durum onlar için bir sorun teşkil etmiyor.

Reality Labs, son çeyrek raporunda 3,85 milyar dolar zararda gözüküyor. Quest 2 VR oyuncu başlıklarını ve Quest 3'ü de geliştiren departman Metaverse'e odaklanıyor. Meta!nın üst düzey artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik çalışmaları da bu departman tarafından gerçekleştiriliyor.

Toplam zarar 45 milyar doları buldu

2020 yılından beri Reality Labs'in finansal tabloları ayrıca açıklanıyor. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte bu departmanın toplam zararı 45 milyar doları bulmuş durumda. Meta ise yeni teknolojilerin geliştirilme ve ekosistemin genişletilme çalışmaları sırasında bu zararın devam etmesini hatta artmasını beklediklerini belirtiyorlar.

Elbette ki yeni teknolojiler üretmek için harcamalar yapılması gerekiyor ve büyük firmalar da daha iddialı projeler için büyük meblağları kolayca gözden çıkarabiliyorlar. Öte yandan teknoloji dünyasının sahip olduğu servet zamanla sıradan algılanabiliyor. Aylık zararı gözünüzde canlandırabilmeniz için söylemek gerekirse 1 milyar dolar, 100 dolarlık banknotlardan oluşturulduğunda aşağı yukarı 10 ton ediyor. Artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ve başlıklarının gerçekten akıllı telefonlar gibi kitlelere yayılmış bir araç olup olmayacağı ise tartışılmaya devam ediyor. Hacmi ise 110 metreküpü buluyor.