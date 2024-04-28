Yapay zekâ özellikleriyle gelecek olan iOS 18 ile birlikte pek çok uygulamada ve iOS 18 kullanan cihazların ana erkanlarında önemli değişiklikler olacak.

Gerek iOS gerekse Android kanadında yeni gelecek olan işletim sistemlerinin son yıllardaki en büyük değişikliklerle birlikte gelmeleri bekleniyor. Bu durumun sebebi ise elbette ki artık mobil cihazlarda da çalıştırılabilecek kadar küçük ve verimli yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi. iOS 18, yapay zekâ özellikleri ile birlikte sistemde kurulu gelen Fotoğraflar, Mail, Notlar, Hesap Makinesi ve Fitness uygulaması gibi uygulamalarda da önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır "Bugüne kadar iPhone'lara gelen en büyük güncelleme" olarak adlandırılan iOS 18 ile birlikte yeni özellikler işletim sisteminin her bir köşesinde karşımıza çıkacak. Örneğin Haritalar özelliğine yeni beceriler ekleneceğini biliyoruz. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iPhone cihazların ana ekranlarında da yeni özellikler olacak.Örneğin kullanıcılar uygulamaları bir ızgaraya yerleştirmek yerine istedikleri yere yerleştirebilecekler.

Daha modüler daha serbest uygulamalar

Gurman'a göre yeni işletim sistemi ile birlikte bazı tasarım değişiklikleri de göreceğiz. Bu değişiklikler ile birlikte uygulamalar hem daha modüler olacak hem de güncellenmeleri ve kişiselleştirilmeleri de daha kolay hâle gelecek. Görünüşe göre Apple, tüm cihazlardaki tüm uygulamalarında ortak bir kullanıcı arayüzü oluşturmaya çalışıyor.

Apple, yeni iOS 18 işletim sistemini Haziran ayındaki WWDC geliştirici konferansında tanıtacak. Etkinliğin 10 Haziran'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.