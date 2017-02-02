AMD Ryzen’ın son günlerde konuşulan 6 çekirdekli modeli Videocardz’ın paylaştığı sızıntı bilgiyle doğrulandı. Üstelik bu işlemciyle birlikte yeni bir 8 çekirdekli modelin detayları da ortaya çıktı.

AMD Ryzen işlemci ailesinin 6 çekirdekli bir model barındırmayacağıyla ilgili bir söylenti çıkmasının hemen ardından, şimdide bunun tersini iddia eden bir sızıntı bilgi ortaya çıktı. Videocardz tarafından ortaya atılan bu bilgi, sadece 6 çekirdekli bir modelin olduğunu doğrulamakla kalmıyor, iki farklı işlemci modelinin olduğunu ve bu işlemcilerin teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

AMD Ryzen 8 Çekirdekli Model

AMD Ryzen’ın 8 çekirdekli modeli, eş zamanlı çoklu kullanım (simultaneous multithreading) ve 16 thread ile birlikte geliyor. İşlemci, “ZD3406BAM88F4_38/34_Y” şeklinde bir kod adına sahip ve bu kod, işlemcinin temel ve artırılmış saat hızlarına dair bilgiler içeriyor. Buna göre temel saat hızı 3,4 GHz iken artırılmış saat hızı 3,8 GHz. Ayrıca işlemcide 16 MB L3 ön bellek ve 4 MB L2 ön bellek bulunacak. İşlemcinin TDP’si ise 95W olarak görülüyor.

Bununla birlikte bu 8 çekirdekli AMD Ryzen modellerinden sadece biri. Birisi CES 2017’de tanıtılan iki farklı 8 çekirdekli AMD Ryzen modeli daha bulunuyor.

AMD Ryzen 6 Çekirdekli Model

Son günlerde çok konuşulan 6 çekirdekli AMD Ryzen modeli, eş zamanlı çoklu kullanım (simultaneous multithreading) desteği ve 12 thread barındıracak. İşlemci, “ZD3301BBM6IF4_37/33_Y” kod ismine sahip ve aynı 8 çekirdekli modelde olduğu gibi, final versiyonuna yakın. Kod isminden anlaşılacağı üzere işlemci, 3,3 GHz temel saat hızına ve 3,7 GHz artırılmış saat hızına erişebilecek. Ayrıca işlemcinin 12 MB L3 önbellekle geleceği tahmin ediliyor. TDP ile ilgili herhangi bir bilgi yok, ancak 95W civarında olması bekleniyor.