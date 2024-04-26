Renault, Türkiye'de üreteceği yeni modeli Duster'ı tanıttı. İstanbul'da tanıtılan otomobil, yeni Dacia Duster'ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu. Araç, önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fransız otomobil devi Renault'un ülkemizle ilgili gelecek planlarından bahsetmiştik. Bu bağlamda; Dacia Duster artık Renault Duster olarak satılacaktı. İstanbul'da bir etkinlik düzenleyen Renault, yeni Duster'ı dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtmış oldu.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Dacia, Kasım 2023'te düzenlediği bir etkinlikte yeni Duster'ı resmen tanıtmıştı. Açık konuşmak gerekirse yeni Renault Duster, orijinal modelin yeniden markalandırılmış bir versiyonu. Ancak bu otomobilin fazlasıyla yakışıklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Karşınızda Renault Duster

Renault Duster, neredeyse tamamen yenilenmiş bir ızgara tasarımına ev sahipliği yapacak. Bu ızgara, oldukça iri puntolarla yazılmış Renault ibaresine ev sahipliği yapacak. LED destekli farlar, hiç fena görünmeyen bir görünüm kazandıracak. Arka kısımda da farları destekleyen aydınlatmalarla karşılaşacağız. Buradaki sert hatlar ve nispeten büyük Duster ibaresi, dikkatlerden kaçmayan tasarım detayları arasında yer alacak.

Aracın iç kısmı da hiç fena değil. Oldukça modern bir görünüme kavuşan Duster'ın kabininde, muhtemelen 7 inç boyutunda tam dijital gösterge ekranı bulunacak. Aracın bilgi-eğlence ekranı ise 10.2 inç olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrıca oldukça küçük bir vites topuzu, bizleri bekliyor olacak.

Renault Duster'ın kaputunu kaldırdığımızda oldukça geniş bir motor yelpazesi ile karşılaşacağız. Bu bağlamda; sunulacak motor seçeneklerinden biri 145 hp gücündeki tam hibrit versiyon olacak. 1.2 litrelik yarı hibrit sistem ile 130 hp'lik benzinli motor seçenekleri de Renault Duster'da bulunacak. Bursa'da üretilecek otomobil, 4x4 çekiş desteği de sunacak.

Renault, Duster'ın fiyatını açıklamadı. Ancak bu otomobil, mayıs ayında ön siparişe açılacak. O günler geldiğinde aracın fiyatını da öğrenmiş olacağız.