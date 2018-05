Her an her yerde Photoshop ile içli dışlı olmak isteyenlerin kullandığı Adobe Photoshop Express, son güncellemesinde perspektif düzeltme gibi yeniliklerle geliyor.

Adobe Photoshop, zaten masaüstü alanında kendini kanıtlamış bir photoshop uygulaması. Keza mobil uygulaması da ondan geri kalmamak için giderek kendini geliştiriyor. Adobe Photoshop Express'in yeni Android sürümünde otomatik perspektif düzeltme, vinyet efektleri ve daha birçok seçenek var. Vinyet efektleri ile gelen özellikler, bir fotoğrafın kenarındaki parlaklığı ayarlamada size yardımcı olur ve ayrıca resme dramatik ve nostaljik bir görünüm katar. İLGİLİ HABER "Kuşlar Kanatsız Olsaydı Nasıl Görünürdü?" Sorusuna Cevap Olacak Photoshop Çalışmaları Otomatik perspektif ayarlamaları ise eğim ile çekilen fotoğraflar için doğal sonuçların üretilmesinde size yardımcı olacaktır. Aynı anda birden çok resmi iç içe aktarabilir ve üzerinde daha birçok oynama yapabilirsiniz. Uygulamadaki yeni güncellemeler kısaca özetlemek gerekirse şöyle: Perspektif Düzeltme: Düzeltmek istediğiniz eğri büğrü fotoğraflarınız mı var? Sadece bir tıklamayla otomatik olarak bunu Adobe Express üzerinden yapabilirsiniz. Viynet Efekti: Viynet efektiyle fotoğraflarınız gözünüze daha çok hitap eder ve nostaljik bir hava katabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız herhangi bir resmi cihazınızın duvar kağıdı veya kişilerinizin resmi olarak ayarlayabilirsiniz. Değerli zamanınızı en az şekilde harcayın ve galerinizden doğrudan birden çok görüntü paylaşın. Kişisel bir dokunuş ekleyin. Fotoğraflarınız Adobe farkıyla hazır. Adobe Photoshop Express: Fotoğraf Kolaj Oluşturma  İNDİR

