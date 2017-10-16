Android Kullanıcıları iOS Platform'una Göç Etmeye Başladı!

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını içine alan üç aylık yaz dönemine ait işletim sistemlerine göre satış oranları raporu, Android kullanıcılarının henüz iPhone 8 ve diğer 2017 model iPhone’lar tanıtılmamış olmasına rağmen iOS cihazları tercih etmeye başladığını gösteriyor.

Dünyanın en büyük lüks akıllı telefon pazarlarından biri olan Birleşik Devletler’de iOS cihazların satışı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3.7 artış göstererek toplamda %35’lik bir pazar payına sahip oldu. Android ise %2.9 pazar payı kaybı yaşayarak %63.2 seviyesine geriledi.

Avrupa’nın 5 büyük ülkesini(Almanya, Büyük Britanya, İtalya, Fransa, İspanya) içine alan EU5’te ise Samsung’un Galaxy S8 için başlattığı kampanyaların etkisi net bir şekilde görülüyor ve Android geçtiğimiz yıla göre %1.8 pazar artışı yaşarken iOS, %1.2 artışta kalıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’e geldiğimizde ise Android önemli bir yara aldı ve %4 pazar payı kaybı yaşadı. Buna karşın iOS, pazar payını %4.3 arttırmayı başardı. Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo’nun liderliği sürse de yaz döneminin en fazla satılan cihazları iPhone 7 ve 7 Plus oldu.

Tuhaf olan durum, iOS platformunun bu pazar payı artışını, yeni iPhone’larını tanıtmadan önce gerçekleştirmiş olması. Normal şartlarda iOS kullanıcıları, yeni bir iPhone almadan önce o yılın iPhone modellerinin tanıtılmasını beklerler. Fakat bu pazar payı artışında Android’den iOS’a bir geçiş gerçekleştiği için bir istisna yaşanmış gibi görünüyor.

Açıklanan pazar payı raporunu detaylı olarak aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.