Android Kullanıcıları iOS Platform'una Göç Etmeye Başladı!

Dünyanın en büyük lüks akıllı telefon pazarlarından biri olan Birleşik Devletler’de iOS cihazların satışı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3.7 artış göstererek toplamda %35’lik bir pazar payına sahip oldu. Android ise %2.9 pazar payı kaybı yaşayarak %63.2 seviyesine geriledi.
Avrupa’nın 5 büyük ülkesini(Almanya, Büyük Britanya, İtalya, Fransa, İspanya) içine alan EU5’te ise Samsung’un Galaxy S8 için başlattığı kampanyaların etkisi net bir şekilde görülüyor ve Android geçtiğimiz yıla göre %1.8 pazar artışı yaşarken iOS, %1.2 artışta kalıyor.
Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’e geldiğimizde ise Android önemli bir yara aldı ve %4 pazar payı kaybı yaşadı. Buna karşın iOS, pazar payını %4.3 arttırmayı başardı. Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo’nun liderliği sürse de yaz döneminin en fazla satılan cihazları iPhone 7 ve 7 Plus oldu.
Tuhaf olan durum, iOS platformunun bu pazar payı artışını, yeni iPhone’larını tanıtmadan önce gerçekleştirmiş olması. Normal şartlarda iOS kullanıcıları, yeni bir iPhone almadan önce o yılın iPhone modellerinin tanıtılmasını beklerler. Fakat bu pazar payı artışında Android’den iOS’a bir geçiş gerçekleştiği için bir istisna yaşanmış gibi görünüyor.
Açıklanan pazar payı raporunu detaylı olarak aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.