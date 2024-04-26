Volvo, en küçük SUV'u EX30 ile en büyük SUV'u EX90'ı çarpışma testine soktu. EX90'ın hareket hâlindeyken yan taraftan EX30'a çarptığı videoda, küçük SUV'un içindekilerin güvenli bir şekilde kurtulabileceği görüldü.

Geely bünyesinde faaliyet gösteren İsveç merkezli otomobil devi Volvo, herkesin aklına sağlam ve güvenli üretmesiyle kazınmış bir marka. Şirketin yeni gerçekleştirdiği bir çarpışma testi de bunu kanıtlamayı amaçlıyor.

Şirket, bu çarpışma testine en küçük SUV’u EX30 ile en büyük SUV’u EX90’ı kullandı. İki aracın hareket hâlinde olduğu testte EX90, yan taraftan gelerek EX30’a çarptı. Nasıl bir sonuç oluştuğuna dair bir video da yayımlandı.

Testler, küçük aracın içindeki kişinin EX90’ın yapısı sayesinde sağlam bir şekilde çıkabildiğini ortaya koydu

SUV tipindeki büyük bir aracın daha küçük boyutlu bir araca çarpması kulağa oldukça korkunç geliyor. Volvo’nun göstermek istediği şey ise aracının içinde bulunan kişinin bu çarpışmadan sağlam bir şekilde çıkabileceğini göstermek. Testin görüntüleri, şirketin haklı olduğunu ortaya koydu.

EX30’un 4,234 milimetre, dev EX90 modelinin ise 5,037 milimetre uzunluğa sahip olduğunu belirtelim. Araçların ağırlıkları ise sırasıyla 1830 kilogram ve 2818 kilogram. Yani aralarında büyük bir fark var. Testte EX30 20 km/sa hızla ilerliyorken EX90 ise 50 km/sa hızla ilerledi. SUV'ların için küçük boyutlu mankenlerin yer aldığını ekleyelim. Sonuçlarda da güvenli bir şekilde çıkabilecekleri görülüyor.

Yaralanma önleme konusunda uzman olan Lotta Jakobsson, teste davet edilen Automotive News Europe’a verdiği demeçte EX90’ın EX30’un içindeki kişilerin yaralanma riskini azalttığını ifade etti. Bu da aracın ön alt kısmında bulunan yapısının, EX30'un yan tarafıyla etkileşime girerek çarpışmayı daha iyi absorbe edebilmesi sayesinde gerçekleşti. Tabii ki EX30’un hava yastığı gibi güvenlik sistemleri de sonuçlarda etkili oldu.

Her iki SUV de yeni sayılır. Henüz Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (NCAP) testlerine girmediler. Ancak Volvo’nun gerçekleştirdiği test, ikisinin de kolayca beş yıldız alabileceğini ortaya koyuyor.

EX30'un özellikleri için

EX90'ın özellikleri için