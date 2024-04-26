WhatsApp'ın "2.24.9.30" kodlu Android beta sürümünde, Video Mesaj özelliğiyle ilgili bir yenilik keşfedildi. Test aşamasına gelen özellik, videolu mesajların başkalarına iletilmelerini sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıl "Video Mesaj" özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların 60 saniyeye kadar videolar çekip, bunu karşı tarafa göndermelerini sağlıyordu. Telefon galerisine kaydedilmeyen video mesaj, kullanıcılar için iletişimin yeni bir yolunu sunuyordu.

Şimdiyse bu etkili özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın "2.24.9.30" kodlu Android beta sürümünde, Video Mesaj özelliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kullanıcılar artık kendilerine gönderilen videolu mesajları başkalarına iletebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliğinin biraz tartışmalı olduğunu söylemekte fayda var. Açıkçası Video Mesaj özelliği, zaten kullanıcılara kolay ve güvenli bir deneyim sunduğu için sevilmişti. Şimdi bunun güvenli kısmı devre dışı kalmış olacak. Çünkü mesajlar, üçüncü taraflara yönlendirilebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu özellik, kullanıcılardan olumsuz geri bildirimler gelmesi hâlinde geri çekilebilir de. Neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.