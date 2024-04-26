Adobe Photoshop, Üretken Dolgu'nun çok daha ötesine geçen yapay zekâ araçlarına kavuşuyor.

En popüler tasarım araçlarından olan Adobe Photoshop, yıllardır gerek baskı, gerekse de dijital sanat tarafında kullanıcılara birbirinden kullanışlı araçlar sunuyor. Şirketin gelişen teknolojiyi takip ederek uygulamalarına adapte etmesi de kullanıcılar tarafından oldukça iyi karşılanıyor. Sonuçta iş akışını daha akıcı kılan her şeye açığız.

Şirket, Üretken Dolgu ve Üretken Genişletme gibi özelliklerle fotoğrafların sınırlarının ötesine geçerek onları zenginleştirmeyi mümkün kılmıştı. Şimdiyse yapay zekâ üzerindeki çalışmalara devam ettiğini göstererek yeni araçlarını beta’da kullanıma sundu. Söz konusu araçlara erişmek için 23 Nisan güncellemesini yapmış olmanız gerekiyor.

Yazıdan metin üretme aracı:

DALL-E ve Midjourney’den alışık olduğumuz, metinden görsel üretme aracı, Photoshop’ta da aynı şekilde çalışıyor. İstediğiniz görseli tarif ediyorsunuz, Photoshop da önünüze seriyor.

Görsel tarif etmenin zor olduğu durumlarda referans görseli vermek de mümkün.

Reference Image isimli özellik, istenen renklerin veya içeriğin ilham kaynağı olarak kullanılmasını sağlıyor. İstediğiniz tarzdaki görseli programa yüklediğinizde o görsel, çıktının oluşturulmasında kullanılıyor.

Özellikle ürün çekimlerinde ürün için arka plan çeşitleri oluşturmak zordur.

Arka Plan Üretme aracı, bu durumda işleri kolaylaştıracak gibi görünüyor. Söz konusu özellik, sadece arka plana farklı bir görsel koymakla kalmıyor; nesnenizle arasındaki ışığı, gölgeyi ve perspektifi ayarlayabiliyor. Bu da sürecin birkaç tıklamaya indirgenmesi demek.

Referans görselinden çok da uzaklaşmak istemiyorsanız, çeşitlendirme özelliği işinizi görecektir.

“Benzerini Üret” şeklinde dilimize çevirebileceğimiz bu özellik, referans olarak gösterdiğiniz görselin içeriğini koruyarak farklı tarzdaki çeşitlerini önünüze koyabiliyor.

Yapay zekâ, uzaktan bakınca göz alıcı görseller verse de detaylarda kalite kaybı yaşamak kaçınılmaz oluyor.

“Enhance Detail” ismiyle gelen özellik, yapay zekâyla oluşturulan görsellerin keskinliğini ve netliğini artırabiliyor. Bunu yaparken de fotoğrafın, görselin bütünüyle daha uyumlu olması da sağlanıyor.

Sonuç olarak geniş bir uygulama kataloğu olan Adobe’un sadece Photoshop üzerinde bile yapay zekânın üzerine bu kadar gittiğini görmek sevindirici. Yeniliklere açık profesyonellerin işini kolaylaştırırken yeni başlayanların da elinden tutacak bu özellikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?