Teknoloji devi Microsoft, IBM ortaklığıyla MS-DOS 4'ü açık kaynak olarak GitHub'da paylaştı.

Microsoft’n efsanevi işletim sistemi Windows dediğimizde ve en eskileri düşünmeye kalktığınızda muhtemelen çoğumuz Windows 98’e kadar gidebileceğiz. Fakat teknoloji devi, Windows’u olmadan önce de bir işletim sistemi kullanıyordu. Tema ve arka plan oluşturma gibi şeylerin lükse girdiği bu dönemlerde kullanılan işletim sistemi DOS ismindeydi.

Her ne kadar grafik açısından şu an göze hoş gelmese de güncel olarak kullandığımız bilgisayarların temeli orada atıldı. 10 yıl önce Microsoft, MS-DOS 1.25 ve 2.0’ın kaynak kodlarını Bilgisayar Tarihi Müzesiyle paylaşmıştı. Şimdiyse MS-DOS 4.00, yani çoklu görev sürümü paylaşıldı.

Şimdiyse MS-DOS 4.00’ın kaynak kodu paylaşıldı.

IBM ortaklığıyla kodları paylaşan Microsoft, bu sayede söz konusu teknolojinin arşivlenmesini ve kullanılmasını da mümkün kılmış oldu. Microsoft Açık Kaynak forumunda paylaşılan arka plan bilgilerinde, Connor Starfrost Hyde’ın disketlerinde yayınlanmamış beta sürümlerini bulduğu belirtildi.

İşletim sistemi için bir açık kaynak lisansı alma umuduyla Hyde, Microsoft’a ulaşmış. Fakat o dönemde işletim sistemini tek başına ortaya koymayıp IBM’den de yardım alan Microsoft için bu pek de kolay görünmemiş. Ama en sonunda IBM ortaklığıyla kaynak kodunu GitHub’da paylaştılar. 36 yıllık kodu başarılı şekilde çalıştırabildiğini söyleyen şirket, orijinal bir IBM PC XT modelinde bunu gerçekleştirmiş. Söz konusu GitHub sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.