Eğer bir Android telefon kullanıcısıysanız, sadece 7 adımda telefonunuzu iPhone X'a dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey birkaç yardımcı program ve bir duvar kağıdı.

Apple, kendi tasarım çizgisinin çok üzerinde bir tasarım ile iPhone X’u geçtiğimiz ay tanıttı. Cihazı beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu, çentiğe laf edenler oldu, işlemcisi güçlü diyenler oldu fakat tek bir gerçek var ki artık elimizde önceki modellere hiç benzemeyen bir iPhone modeli bulunuyor.

iPhone X’u beğenen ve imkanı olan herkes elindeki telefonu yeni iPhone ile değiştirecektir. Fakat cihazın fiyatı düşünüldüğünde herkesin yeni iPhone’u satın alabileceğini söyleyemeyiz. Neyse ki iPhone X’u beğenen Android kullanıcıları için cihazlarını iPhone X’a dönüştürmenin bazı yolları bulunuyor.

1- Yeni Bir Başlatıcı Yükleyin

Hangi marka ya da modeli kullanıyor olursanız olun, akıllı telefonunuzun simgelerini ve bazı görsel ayarlarını değiştirmenin en kolay yolu yeni bir başlatıcı yüklemektir. Bizim önerimiz: Nova Launcher Prime.

2- İkon Paketi İndirin

Eğer gerçek bir iPhone X deneyimi yaşamak istiyorsanız, ikonlar son derece önemlidir. Bunun için TrueiOS ikon paketini önerebiliriz.

3- Çentik

Eğer iPhone X’u beğendiyseniz, ekranın üstünde bulunan çentiği de görmek isteyebilirsiniz. XOutOf10’yu cihazınıza yükleyerek sanal bir çentik oluşturabilirsiniz.

4- Kilit Ekranı Bildirimleri

Çoğu kişi iOS işletim sisteminin bildirimlerini Android bildirimlerinden daha işlevsiz bulur. Fakat siz iOS’un bildirimlerini beğeniyorsanız, Floatify uygulamasını yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra uygulamaya girerek temayı iOS 10 olarak ayarlamanız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda iOS 11 teması da gelecektir.

5- Duvar Kağıtları

Beğenin beğenmeyin, iPhone X’un duvar kağıdını ilk gördüğünde çoğu kişi tanıyacaktır. Dolayısı ile gerçek bir iPhone X deneyimi için duvar kağıdı çok önemlidir. Buraya tıklayarak iPhone X'un resmi duvar kağıtlarından birini indirebilirsiniz.

6- Yuvarlak Köşeler

Eğer eski tip keskin kenarlı bir akıllı telefon kullanıyorsanız, iPhone X’un yuvarlak ekran köşelerini isteyebilirsiniz. Neyse ki Roundr uygulaması ile otomatik olarak ekran köşeleri yuvarlak olabiliyor. Eğer Galaxy S8 gibi kendiliğinden yuvarlak ekranlı bir cihaz kullanıyorsanız, bu uygulamaya ihtiyacınız yok.

7- Görsel Ayarlar

Artık cihazımız bir iPhone X gibi görünmeye başladı. Fakat simge boyutları gibi bazı ufak tefek farklar bulunabilir. Bunun için Nova Launcher’ın ayarlarından simgeleri ve yazıları dilediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz ana ekran uygulamaları 4x6, simge boyutunu da %150 olarak ayarlamanızdır.