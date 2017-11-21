Çinli Öğrenciler iPhone Üretiminde Mesaiye Zorlanmışlar

Firma sözcüsü yaptığı açıklamayla bazı öğrencilerin üretim için mesaiye zorlandıklarını kabul ederek, bunun doğru olmadığına inandıklarını belirtti.

Apple yaptığı bir açıklamada Çin’de bulunan ve iPhone üreten Foxconn firmasındaki bazı liseli stajyerlerin üretim için fazla mesai yaptıklarını doğruladı.

Söz konusu olay, Zhengzhou Urban Rail Transit School’dan altı öğrencinin Financial Times’a yaptıkları açıklamayla açığa çıkmıştı. Öğrenciler, stajyerlik koşullarının yerine getirilmesi için tesiste çalışmaya zorlandıklarını söylemişlerdi. Öğrencilerden biri, tek bir günde 1.200 adet iPhone’u topladığını bildirmişti.

Apple’ın bir sözcüsü yapılan açıklamada Apple’ın son model cihazlarının toplanmasında öğrencilerin fazla mesai yapmamaları gerektiğini bildirdi. Öğrenciler günde 11 saate kadar çalıştırıldıklarını söylediler.

Bununla birlikte Apple, stajyerlerin, bir günde yarım milyon kadar iPhone üretme kapasitesine sahip olan Foxconn fabrikasında çalışıyor olmakla birlikte, iPhone’un toplanması işini yapan çalışma gücünün önemsiz bir parçası olduklarını da belirtti.

Teknoloji devi Apple, olması gereken standartlara uygun davranılmasını sağlamak için uzman kadro bulundurduklarını söylüyor ama, 4 kilometre kare kadar bir alanda bulunan, 35.000 çalışanı olan bir tesiste bazı şeylerin gözden kaçması da kaçınılmaz görünüyor.

Öğrenci olmayan Çinli işçilerin bazı Çin fabrikalarında mesai yapmaları zorunlu tutuluyor. 2016 yılında NYU’dan mezun olan bir öğrenci Pegatron iPhone üretim tesisine gizlice giderek deneyimlerini anlatmıştı. Pegatron’ da Foxconn gibi elektronik üreten devlerden biri.

Zheng bu deneyimi esnasında günde 12 saat haftada 6 gün çalışarak, 1.800 iPhone’a 1.800 vida taktıklarını söylemişti. Mesai yapmasına rağmen aylık yaklaşık 450$ ücret almıştı.

“Beni şok eden şey, mesainin isteğe bağlı olmamasıydı. İşçiler mesai yapmaya zorlanıyorlar” demişti Zheng.