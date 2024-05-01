Gelecekte tüm insanların zihninin birleşerek oluşturacağı süper zekâ kovan zihin, bilim kurgu dünyasından fırlamış gibi görünse de geliştirdiğimiz teknolojiyi düşününce pek de imkânsız değil. Hatta bazı örneklerini gördük bile!

Sense8 dizisini izleyenlerin hatırlayacağı bu zihinsel bağlantı, insanlığın kolektif bir bilinç hâline gelmesini sağlayan bir düşünce denizi. Hayal gücünün sınırlarını zorlasa da hızla ilerleyen teknoloji bunu gerçekten mümkün kılabilir.

Hazırsanız kolektif zihne doğru bir yolculuğa çıkalım ve kovan zihnin ne olduğuna daha yakından bakalım.

Temelden başlayalım, kovan zihin (hive mind) tam olarak nedir?

Herkesin birbiriyle telepatik ya da teknolojik bir şekilde bağlı olduğu ve düşüncelerini, anılarını, rüyalarını herhangi bir gayret göstermeden mesafe ile dilden bağımsız bir şekilde paylaşabildiği duruma “kovan zihin” deniyor.

Söylenene göre böyle bir insanötesi teknolojiyi elde ettiğimizde ortak bilinç ve sürü psikolojisi ile hareket edeceğiz. Bilim kurgu filmlerini aratmayacak seviyede ve ürpertici geliyor değil mi?

Geçmişten günümüze baktığımızda böyle bir iletişim seviyesine ulaşmamızın imkânsız olduğunu söyleyemeyiz.

Gelişen teknolojiyle hayatımız büyük oranda kolaylaştı. Özellikle iletişim teknolojilerinin ilerlemesi sayesinde çok daha az çabayla çok daha uzak mesafelerden iletişim kurabiliyoruz. Elçilerle başlayan, mektupla devam eden bu mesafesel iletişim; günümüzde saniyeler içinde iletilebilen mesajlara evrildi.

Yine de mesaj atmak ve telefonla konuşmak için bile ufak da olsa bir efor sarf ediyoruz. İşte kovan zihnin gerçek olduğunu varsaydığımızda bu küçücük efora bile ihtiyaç duyulmayacak.

Kovan zihin, henüz bahsettiğimiz noktaya gelmese de yakın örnekleri mevcut.

Komut: Bugün nasılsın?

Beyin aktivitesinden çözümlenen cevap: Çok iyiyim.

Günümüzde beyin implantları, beyin ve bilgisayar arasında etkileşim kurmayı sağlayarak çeşitli işlevleri yerine getirmek için kullanılıyor. Felçli ya da bedensel engelli kişiler, düşüncelerini doğrudan bilgisayar veya protez cihazlarına ileterek hareket edebiliyor.

Bunun yanı sıra beyin-bilgisayar arayüzleri, beyin implantları vasıtasıyla düşünceleri bilgisayara ileterek kişilerin dış dünya ile etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. Örneğin bu teknolojiyi kullanan biri, bilgisayar oyunlarını veya çeşitli cihazları düşünceleriyle kontrol edebiliyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında bir kişinin başkasının zihnine erişebilmesi kulağa çok da imkânsız gelmiyor. Hatta daha önce, 2014 yılında bir örneği yapıldı ve İspanya’da bulunan birinin düşüncelerini, Fransa’daki birine bilgisayar yoluyla ilettiler.

Böyle bir kolektif bilinçle ilgili tartışmalar var elbette.

Her ne kadar günümüze dek ortak bir bilinçle hareket edip dünyamızı inşa ettiğimiz için kolektif bilince pek uzak olmasak da tüm düşüncelerimizin anında aktarılabilir olması ve tek bir varlığa ulaşmamız birçok endişeyi beraberinde getiriyor.

Sizce böyle bir durum gerçekten meydana gelirse olumlu ve olumsuz yanları neler olur? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz...

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